Театр
«Великий Гэтсби»

16+
28 марта
суббота
17:00
Музыкальный театр
29 марта
воскресенье
17:00
Музыкальный театр
Мюзикл по одноименному роману Ф.Фицджеральда 

Трепетная и трогательная история, поразившая мир и знакомая всем в том числе по многочисленным экранизациям, теперь предстанет в новом формате. В основе сюжета — история любви Джея Гэтсби к девушке из высшего общества, очаровательной Дэйзи Бьюкенен, ради которой герой идет к невероятным высотам успеха и славы. Но достигают ли герои счастья? Коллаж из сцен — воспоминаний главного героя превратится в настоящую феерию, овеянную золотой пылью эпохи джаза, сухого закона и стиля арт-деко. 

Яркие музыкальные и танцевальные номера воссоздадут на сцене зрительный образ того времени, весь блеск и загадочность романтической атмосферы 20-х годов, и наверняка не оставят зрителей равнодушными. А соединяет весь этот прекрасный коктейль легкая, прозрачная и искрящаяся, как шампанское, музыка, продуманная композитором до тончайших драматических моментов. 