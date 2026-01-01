Расписание
28 марта
суббота
|17:00
«Великий Гэтсби»2026-03-28T17:00:00.000+02:00
29 марта
воскресенье
|17:00
«Великий Гэтсби»2026-03-29T17:00:00.000+02:00
О событии
Мюзикл по одноименному роману Ф.Фицджеральда
Трепетная и трогательная история, поразившая мир и знакомая всем в том числе по многочисленным экранизациям, теперь предстанет в новом формате. В основе сюжета — история любви Джея Гэтсби к девушке из высшего общества, очаровательной Дэйзи Бьюкенен, ради которой герой идет к невероятным высотам успеха и славы. Но достигают ли герои счастья? Коллаж из сцен — воспоминаний главного героя превратится в настоящую феерию, овеянную золотой пылью эпохи джаза, сухого закона и стиля арт-деко.
Яркие музыкальные и танцевальные номера воссоздадут на сцене зрительный образ того времени, весь блеск и загадочность романтической атмосферы 20-х годов, и наверняка не оставят зрителей равнодушными. А соединяет весь этот прекрасный коктейль легкая, прозрачная и искрящаяся, как шампанское, музыка, продуманная композитором до тончайших драматических моментов.