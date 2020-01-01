Режиссер: Ираклий Патаридзе
Продолжительность: 1 час 20 минут без антракта
Дата и место
15 марта
воскресенье
|17:00
Музыкальный театр
О событии
«Здесь чудеса, здесь Леший бродит…», а ещё — музыка, танцы в неповторимой атмосфере Пушкинских сказок и, конечно же, торжество добра над злом. Семейный мюзикл «Лукоморье» — это музыкальное путешествие в волшебную страну любимых с детства героев, созданных великим поэтом. Вы встретитесь с Учёным котом, разгуливающим на золотой цепи и распевающим песни, с коварной Бабой Ягой и злым Кощеем, которых непременно победит доблестный Богатырь, не без помощи добрейшего Старичка Боровичка. Спектакль подарит улыбки и хорошее настроение и детям, и их родителям, а песни из «Лукоморья» захочется слушать снова и снова.