Театр
«Евгений Онегин»

«Евгений Онегин»

Отдохнуть компанией Культурный отдых
12+
Купить билет без комиссии
«Евгений Онегин»
Режиссер: Народный артист России Дмитрий Бертман
Продолжительность: 3 часа с одним антрактом

Расписание

13 марта
пятница
19:00
Музыкальный театр
Купить билет
14 марта
суббота
17:00
Музыкальный театр
Купить билет

О событии

«Евгений Онегин»  — самая знаменитая опера Чайковского. В постановке Дмитрия Бертмана — это «волнующая драма человека, который не может любить…» Все герои освобождены от стереотипных характеристик, прочно закрепленных на оперной сцене. История потеряла привычный глянец. Драма молодых пушкинских героев обрела в спектакле конкретность, предельную остроту, интимность и, вместе с тем, истинную глубину и масштабность. Хорошо знакомые бытовые подробности подняты на высоту метафоры, символа.