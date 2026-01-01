Режиссер: Народный артист России Дмитрий Бертман
Продолжительность: 3 часа с одним антрактом
Расписание
13 марта
пятница
|19:00
14 марта
суббота
|17:00
О событии
«Евгений Онегин» — самая знаменитая опера Чайковского. В постановке Дмитрия Бертмана — это «волнующая драма человека, который не может любить…» Все герои освобождены от стереотипных характеристик, прочно закрепленных на оперной сцене. История потеряла привычный глянец. Драма молодых пушкинских героев обрела в спектакле конкретность, предельную остроту, интимность и, вместе с тем, истинную глубину и масштабность. Хорошо знакомые бытовые подробности подняты на высоту метафоры, символа.