Театр
12+
«Девчата»
Режиссер: Оксана Холева
Продолжительность: 2 часа с 15 минут антрактом

Расписание

6 марта
пятница
19:00
Музыкальный театр
7 марта
суббота
17:00
Музыкальный театр
8 марта
воскресенье
17:00
Музыкальный театр
О событии

Мюзикл «Девчата» создан по мотивам повести Бориса Бедного, положенной в основу одноименной культовой комедии советского кино.  Легкий, добрый и искренний, он рассказывает о жизни молодых работниц лесоповала, их мечтах, любви и дружбе.

В сибирский поселок приезжает юная повариха Тося Кислицына — открытая, веселая и наивная  девушка.  Она сует свой нос во все дела, не стесняется отпускать колкие шуточки и умеет за себя постоять. Местный красавец-бригадир Илья Ковригин спорит, что влюбит в себя дерзкую девчонку.

Найдет ли эксцентричная Тося с детдомовским прошлым и компанейским характером верных подруг и настоящую любовь?