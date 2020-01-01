Дата и место
1 марта
воскресенье
|17:00
«Кукольный дом»2026-03-01T17:00:00.000+02:00
О событии
Мир детства, как мир кукольного дома, очень хрупкий. Тогда почему мы хотим вернуться в этот мир детских грёз?
В этой, казалось бы, простой истории находят свое отражение совсем не простые темы, мысли и идеи. В кукольном доме, как в зазеркалье, отражается мир ребенка-подростка, который пытается разобраться во всех тонких гранях первой любви, кристально чистой, как родниковая вода.
«Кукольный дом» — это камерный музыкально-хореографический спектакль с куклами для всей семьи, где сюжет разворачивается в детской комнате, а основные средства выразительности — танец, вокал и куклы. За основу всего замысла взят вокальный цикл М.Мусоргского «Детская».
Проект реализован на средства Государственной стипендии Правительства РФ для молодых деятелей культуры и искусства, работающих в региональных театрах, от Союза театральных деятелей Российской Федерации, при поддержке Калининградского отделения СТД РФ.