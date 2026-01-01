Театр
«Снегурочка»

«Снегурочка»

16+
27 февраля
пятница
19:00
Музыкальный театр
28 февраля
суббота
17:00
Музыкальный театр
К 200 — летию со дня рождения А.Н. Островского Калининградский областной музыкальный театр представляет национальную премьеру — мюзикл «Снегурочка».

Спектакль создан при поддержке Союза театральных деятелей Российской Федерации и Министерства культуры Российской Федерации.

Блаженство или смерть? Что предначертано холодному сердцу, ищущему любовь в мире людей, где наблюдается «сердечная остуда»? Чтобы пережить лишь миг «сладкого дара», предстоит познать ревность и предательство, зависть и корысть и даже саму смерть. Эта история останется вечной легендой…