Расписание
|
27 февраля
пятница
|19:00
|
Музыкальный театр
|
28 февраля
суббота
|17:00
|
Музыкальный театр
О событии
К 200 — летию со дня рождения А.Н. Островского Калининградский областной музыкальный театр представляет национальную премьеру — мюзикл «Снегурочка».
Спектакль создан при поддержке Союза театральных деятелей Российской Федерации и Министерства культуры Российской Федерации.
Блаженство или смерть? Что предначертано холодному сердцу, ищущему любовь в мире людей, где наблюдается «сердечная остуда»? Чтобы пережить лишь миг «сладкого дара», предстоит познать ревность и предательство, зависть и корысть и даже саму смерть. Эта история останется вечной легендой…