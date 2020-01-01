Театр
«Офицеры»

«Офицеры»

Отдохнуть компанией Культурный отдых
12+
Купить билет без комиссии
«Офицеры»
Режиссер: Оксана Холева
Продолжительность: 2 часа с антрактом

Расписание

20 февраля
пятница
19:00
Музыкальный театр
Купить билет
21 февраля
суббота
17:00
Музыкальный театр
Купить билет

О событии

Есть такая профессия — Родину защищать. Эти слова стали лейтмотивом музыкально-драматической саги «Офицеры» по одноименной повести Бориса Васильева.  Жанр саги выбран неслучайно, именно он отражает преемственность нескольких поколений офицеров в семье Трофимовых, сохранивших верность долгу, любви, дружбе и офицерской чести. Сила духа и самоотверженность тесно переплетаются в судьбах героев с историческими событиями России. 

Особенность постановки в том, что атмосфера разных исторических периодов в жизни страны и характеры героев раскрываются не столько через диалоги и повествование, сколько через музыку, которая никого не оставит равнодушным. Новые музыкальные композиции и мелодии прошлых лет, хранящиеся в сердцах многих поколений, создают единое эмоциональное полотно и делают спектакль оригинальным и неповторимым.

Премьера музыкально-драматической саги «Офицеры» приурочена ко Дню Героев Отечества. Проект посвящен Году защитника Отечества, проводимого в России в 2025 году. 