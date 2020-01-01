Расписание
20 февраля
пятница
|19:00
Музыкальный театр
21 февраля
суббота
|17:00
Музыкальный театр
О событии
Есть такая профессия — Родину защищать. Эти слова стали лейтмотивом музыкально-драматической саги «Офицеры» по одноименной повести Бориса Васильева. Жанр саги выбран неслучайно, именно он отражает преемственность нескольких поколений офицеров в семье Трофимовых, сохранивших верность долгу, любви, дружбе и офицерской чести. Сила духа и самоотверженность тесно переплетаются в судьбах героев с историческими событиями России.
Особенность постановки в том, что атмосфера разных исторических периодов в жизни страны и характеры героев раскрываются не столько через диалоги и повествование, сколько через музыку, которая никого не оставит равнодушным. Новые музыкальные композиции и мелодии прошлых лет, хранящиеся в сердцах многих поколений, создают единое эмоциональное полотно и делают спектакль оригинальным и неповторимым.
Премьера музыкально-драматической саги «Офицеры» приурочена ко Дню Героев Отечества. Проект посвящен Году защитника Отечества, проводимого в России в 2025 году.