Легенды рока: Кино, Наутилус, Агата Кристи

Дата и место
|
23 января
пятница
|20:00
|
Бастион
О событии
23 января в Бастионе — большой концерт «Легенды Рока» в исполнении NEW VERSION & AmonBeat
«Звезда по имени Солнце», «Гудбай, Америка», «Как на войне» и многие другие хиты, на которых выросло не одно поколение.
Не жди точной копии. Это не трибьют. Это – переосмысление песен, которые живут в каждом из нас. Это встреча с друзьями и полное погружение в настоящий рок-н-ролльный драйв! Песни, которые знает каждый. Атмосфера, которую не забыть.
Собираемся в Бастионе, чтобы спеть эти песни хором, как в старые добрые времена!