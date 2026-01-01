Концерты
Легенды рока: Кино, Наутилус, Агата Кристи

18+
Дата и место

23 января
пятница
20:00
Бастион

О событии

23 января в Бастионе — большой концерт «Легенды Рока» в исполнении NEW VERSION & AmonBeat

«Звезда по имени Солнце», «Гудбай, Америка», «Как на войне» и многие другие хиты, на которых выросло не одно поколение.

Не жди точной копии. Это не трибьют. Это – переосмысление песен, которые живут в каждом из нас. Это встреча с друзьями и полное погружение в настоящий рок-н-ролльный драйв! Песни, которые знает каждый. Атмосфера, которую не забыть.

Собираемся в Бастионе, чтобы спеть эти песни хором, как в старые добрые времена!