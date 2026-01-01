Дата и место
|
28 марта
суббота
|20:00
|
Yalta Club
О событии
В 2026 исполняется 25 лет культовому альбому группы «Многоточие» — «Жизнь и свобода». По версии различных рэп-порталов и изданий, альбом входит в число величайших альбомом русского рэпа. Песни «Жизнь и свобода» и «Скажи мне брат» являются настоящими гимнами поколения начала нулевых. Такие хиты как «Зачем я нужен тебе», «Когда-нибудь», «Откровенния», поклонники группы до сих пор знают наизучать и на концертах поют их хором вместе с группой. А песня «В жизни так бывает» стала по-настоящему народной.
В честь юбилея легендарного альбома группа «Многоточие» отправляется в масштабный тур, которых охватит более 25 городов России.
Ну что братан, поехали? (с)
Встречайте! 28 марта, Калининград, Yalta — 25 лет легендарному альбому «Жизнь и Свобода»