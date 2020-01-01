Комедийное шоу «Слово пацанам»

Дата и место
|
5 февраля
четверг
|20:00
|
Ресторан «Мушкино»
О событии
«Слово пацанам» — комедийное шоу, где трое комиков рассказывают то, что обычно остаётся между друзьями. У каждого свой характер, возраст и призма, через которую они смотрят на жизнь — от юношеских решений, о которых вспоминать неловко, до зрелой мудрости, которая приходит, как всегда, слишком поздно. «Слово пацанам» — это про дерзость, самоиронию, честные наблюдения и темы, которые близки каждому.
Если вам нравится комедия, которая держится на искренности — это тот формат, где можно расслабиться, слушать и быть частью этого вечера, будто вы пришли в гости в старым друзьям.