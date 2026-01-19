Лекции, мастер-классы
«ИЦАЭ OPEN: игровой»: вечер интеллектуальных игр и командных решений

22 января
четверг
18:00
ИЦАЭ

«ИЦАЭ OPEN: игровой» в Калининграде — вечер интеллектуальных игр и командных решений

Что важнее в интеллектуальной игре — эрудиция, логика или готовность рисковать?

Можно ли превратить итоги научного года в формат азартного, но вдумчивого соревнования?

22 января Информационный центр по атомной энергии (ИЦАЭ) Калининграда приглашает на вечер «ИЦАЭ OPEN: игровой», где наука становится основой для настольных и интеллектуальных игр.

  • 18:00 — фирменные настольные игры ИЦАЭ

Начало вечера — за игровыми столами. Фирменные настольные игры сети ИЦАЭ, а также кооперативные, стратегические и логические игры.

Игры помогут участникам включиться в процесс и настроиться на командную работу.

  • 18:30 — игра «Хронограф»

Участникам предстоит выстраивать хронологию событий из мира науки, техники и культуры: что произошло раньше — открытие радиоактивности или первый полёт самолёта?

Очки начисляются за точность аргументации и правильное расположение событий.

  • 19:00 — интеллектуальная игра «Адреналин»

Финал вечера — игра по итогам научного 2025 года.

Команды начинают со 100 очков и делают ставки перед каждым вопросом: правильный ответ увеличивает счёт, ошибка — уменьшает. Побеждает команда, сумевшая совместить знания, расчёт и внимание к деталям.

Регистрация обязательна

Все мероприятия бесплатные и проходят в ИЦАЭ Калининграда: Советский проспект, д. 1, 2-й этаж.

