«ИЦАЭ OPEN: игровой»: вечер интеллектуальных игр и командных решений

Дата и место
|
22 января
четверг
|18:00
|
«ИЦАЭ OPEN: игровой»: вечер интеллектуальных игр и командных решений2026-01-22T18:00:00.000+02:00
О событии
«ИЦАЭ OPEN: игровой» в Калининграде — вечер интеллектуальных игр и командных решений
Что важнее в интеллектуальной игре — эрудиция, логика или готовность рисковать?
Можно ли превратить итоги научного года в формат азартного, но вдумчивого соревнования?
22 января Информационный центр по атомной энергии (ИЦАЭ) Калининграда приглашает на вечер «ИЦАЭ OPEN: игровой», где наука становится основой для настольных и интеллектуальных игр.
- 18:00 — фирменные настольные игры ИЦАЭ
Начало вечера — за игровыми столами. Фирменные настольные игры сети ИЦАЭ, а также кооперативные, стратегические и логические игры.
Игры помогут участникам включиться в процесс и настроиться на командную работу.
- 18:30 — игра «Хронограф»
Участникам предстоит выстраивать хронологию событий из мира науки, техники и культуры: что произошло раньше — открытие радиоактивности или первый полёт самолёта?
Очки начисляются за точность аргументации и правильное расположение событий.
- 19:00 — интеллектуальная игра «Адреналин»
Финал вечера — игра по итогам научного 2025 года.
Команды начинают со 100 очков и делают ставки перед каждым вопросом: правильный ответ увеличивает счёт, ошибка — уменьшает. Побеждает команда, сумевшая совместить знания, расчёт и внимание к деталям.
Все мероприятия бесплатные и проходят в ИЦАЭ Калининграда: Советский проспект, д. 1, 2-й этаж.