Встреча «Владимир Высоцкий — феномен семидесятых»

0+

Дата и место

23 января
пятница
15:00
Библиотека мкр. Прибрежный

О событии

Для гостей Библиотеки микрорайона Прибрежный будет проведена программа, посвящённая памяти советского артиста театра и кино, автора и исполнителя легендарных песен Владимира Высоцкого и приуроченная к 88-летию со дня его рождения. Присутствующие услышат рассказ о творчестве знаменитого барда.

Перед зрителями выступят: музыканты — ценители творчества Владимира Семёновича, которые исполнят песни автора, написанные в разные годы жизни, а так же калининградские поэты со стихами, посвящёнными своему кумиру.

Желающие смогут принять участие в «Свободном микрофоне».

Также посетители познакомятся с книжной выставкой «Кумир семидесятых».

Тел. 64-00-67.

