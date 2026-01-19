Дата и место
|
23 января
пятница
|15:00
|
Встреча «Владимир Высоцкий — феномен семидесятых»2026-01-23T15:00:00.000+02:00
О событии
Для гостей Библиотеки микрорайона Прибрежный будет проведена программа, посвящённая памяти советского артиста театра и кино, автора и исполнителя легендарных песен Владимира Высоцкого и приуроченная к 88-летию со дня его рождения. Присутствующие услышат рассказ о творчестве знаменитого барда.
Перед зрителями выступят: музыканты — ценители творчества Владимира Семёновича, которые исполнят песни автора, написанные в разные годы жизни, а так же калининградские поэты со стихами, посвящёнными своему кумиру.
Желающие смогут принять участие в «Свободном микрофоне».
Также посетители познакомятся с книжной выставкой «Кумир семидесятых».
Тел. 64-00-67.