Импровизационный DJ-вечер

22 января
четверг
17:00
Клуб «Антей»

Импровизационный DJ вечер в м/к «Антей»!

Хотите попробовать себя в роли диджея и научиться сводить музыку? Приглашаем вас на уникальный вечер импровизаций!

Вместе с гостями будем играть на DJ контроллере, экспериментировать и сводить треки различных жанров — от хип-хопа и электроники до рок и поп-музыки.

  • Практическое знакомство с DJ оборудованием
  • Совместное создание миксов и плавных переходов между треками
  • Возможность проявить творческий подход и почувствовать ритм
  • Дружелюбная атмосфера и поддержка от опытных участников

Приходите с друзьями или в одиночку — будет интересно и весело всем

DJ-вечер и ликбез от юриста: события недели в Калининградской области, которые можно посетить бесплатно

