Дата и место
|
22 января
четверг
|17:00
|
Клуб «Антей»
О событии
Импровизационный DJ вечер в м/к «Антей»!
Хотите попробовать себя в роли диджея и научиться сводить музыку? Приглашаем вас на уникальный вечер импровизаций!
Вместе с гостями будем играть на DJ контроллере, экспериментировать и сводить треки различных жанров — от хип-хопа и электроники до рок и поп-музыки.
- Практическое знакомство с DJ оборудованием
- Совместное создание миксов и плавных переходов между треками
- Возможность проявить творческий подход и почувствовать ритм
- Дружелюбная атмосфера и поддержка от опытных участников
22 января, 17:00, м/к «Антей»
Приходите с друзьями или в одиночку — будет интересно и весело всем