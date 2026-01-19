Концерт класса Валерия Слепцова

Дата и место
22 января
четверг
|17:00
Концерт класса Валерия Слепцова2026-01-22T17:00:00.000+02:00
О событии
Филиал «Балтийский» Центральной Музыкальной Школы — Академии Исполнительского Искусства приглашает на концерт класса преподавателя кафедры оркестровых духовых и ударных инструментов Валерия Николаевича Слепцова!
Мероприятие состоится 22 января в 17:00 в Концертном зале по адресу: Бульвар Солнечный, здание 27, корпус 4.
Концерт будет посвящён памяти выдающегося музыканта — профессора Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, композитора и солиста Большого театра РФ Виктора Борисовича Гришина (1950–2016).
Вход свободный по предварительной регистрации
Ждём всех любителей музыки на творческом вечере!