Концерт класса Валерия Слепцова

22 января
четверг
17:00
Филиал ЦМШ — АИИ «Балтийский»

Филиал «Балтийский» Центральной Музыкальной Школы — Академии Исполнительского Искусства приглашает на концерт класса преподавателя кафедры оркестровых духовых и ударных инструментов Валерия Николаевича Слепцова!

Мероприятие состоится 22 января в 17:00 в Концертном зале по адресу: Бульвар Солнечный, здание 27, корпус 4.

Концерт будет посвящён памяти выдающегося музыканта — профессора Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, композитора и солиста Большого театра РФ Виктора Борисовича Гришина (1950–2016).

Ждём всех любителей музыки на творческом вечере!

