Дата и место
|
25 января
воскресенье
|14:00
|
КДЦ
О событии
Междисциплинарный проект «В присутствии художника» отмечает 4-летие масштабным джемом в Калининграде.
25 января пространство «Терка» примет день рождения уникального творческого проекта «В присутствии художника», который уже четвертый год создает живые пространства свободы для художников, танцоров и музыкантов.
«В присутствии художника» - авторский проект Иры Степановой, основанный в 2021 году, известен своими импровизационными джемами в Калининграде, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Это живая лаборатория, где стираются границы между видами искусства, зрителем и творцом. Проект создает среду для подлинного присутствия и рождения нового искусства в режиме реального времени — без иерархии, где танец, живопись и музыка сплетаются в уникальное совместное действо.
В честь четырехлетнего юбилея запланировано масштабное межгородское событие, которое соберет участников и гостей из разных городов России.
«Сила групповой молитвы известна многим. Я же на собственном опыте убедилась в той силе и звенящей красоте, что возникают, когда в одном пространстве проявляются самые разные художники. Мы создаем дом, где можно рисовать на обоях, танцевать, звучать или просто наблюдать. Когда творец присутствует полностью — происходит Жизнь, и этого достаточно».
Программа дня рождения включает:
- Торжественное открытие выставки художников — участников проекта из трех городов.
- Большой трехчасовой джем с живой музыкой, художниками и танцорами. Каждый гость может выбрать роль: от активного творца до внимательного зрителя, погруженного в магию момента.
- Праздничное чаепитие с тортом и неформальным общением, которое, по традиции, станет материалом для будущих выставок.
Дата и время: 25 января, 14:00 — 18:00. Всего 50 мест.
Место: Калининград, пространство «Терка», Пл. Победы, 4.
Стоимость участия:
- Для творцов (активных участников джема): 1500 руб.
- Для зрителей: 1000 руб.
- Парный зрительский билет: 2500 руб.
- Важно: для иногородних творцов и зрителей участие бесплатное.
Организаторы:
- Ира Степанова — автор проекта, перформер, танцовщица, телесный практик.
- Мария Наумова — куратор выставки, искусствовед, сооснователь проекта «Культур-Мультур».