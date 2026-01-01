Фестивали, праздники
«В присутствии художника»

«В присутствии художника»

Отдохнуть компанией Культурный отдых
16+

Дата и место

25 января
воскресенье
14:00
КДЦ

О событии

Междисциплинарный проект «В присутствии художника» отмечает 4-летие масштабным джемом в Калининграде.

25 января пространство «Терка» примет день рождения уникального творческого проекта «В присутствии художника», который уже четвертый год создает живые пространства свободы для художников, танцоров и музыкантов.

«В присутствии художника» - авторский проект Иры Степановой, основанный в 2021 году, известен своими импровизационными джемами в Калининграде, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Это живая лаборатория, где стираются границы между видами искусства, зрителем и творцом. Проект создает среду для подлинного присутствия и рождения нового искусства в режиме реального времени — без иерархии, где танец, живопись и музыка сплетаются в уникальное совместное действо.

В честь четырехлетнего юбилея запланировано масштабное межгородское событие, которое соберет участников и гостей из разных городов России. 

«Сила групповой молитвы известна многим. Я же на собственном опыте убедилась в той силе и звенящей красоте, что возникают, когда в одном пространстве проявляются самые разные художники. Мы создаем дом, где можно рисовать на обоях, танцевать, звучать или просто наблюдать. Когда творец присутствует полностью — происходит Жизнь, и этого достаточно».

Программа дня рождения включает:

  • Торжественное открытие выставки художников — участников проекта из трех городов.
  • Большой трехчасовой джем с живой музыкой, художниками и танцорами. Каждый гость может выбрать роль: от активного творца до внимательного зрителя, погруженного в магию момента.
  • Праздничное чаепитие с тортом и неформальным общением, которое, по традиции, станет материалом для будущих выставок.

Дата и время: 25 января, 14:00 — 18:00. Всего 50 мест.

Место: Калининград, пространство «Терка», Пл. Победы, 4. 

Стоимость участия:

  • Для творцов (активных участников джема): 1500 руб.
  • Для зрителей: 1000 руб.
  • Парный зрительский билет: 2500 руб.
  • Важно: для иногородних творцов и зрителей участие бесплатное.

Организаторы:

  • Ира Степанова — автор проекта, перформер, танцовщица, телесный практик.
  • Мария Наумова — куратор выставки, искусствовед, сооснователь проекта «Культур-Мультур».