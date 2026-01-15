Лекции, мастер-классы
Мастер-класс «Акварельная живопись с нуля»

12+
Дата и место

18 января
воскресенье
15:00
Винил-кафе «Африка»

О событии

Мастер-класс «Акварельная живопись с нуля». 18 января, 15:00. Винил-кафе «Африка», Проспект Мира, 106. 

  • Мы будем учиться создавать работы акварельными красками на бумаге. Мастер-класс не требует от участников навыков рисования. Цель проекта — дать практический навык, открыть в каждом из участников грани таланта, чтобы в Калининграде стало больше крутого аутентичного искусства.
  • Мастер-класс проводит Ольга Чертова — международный премированный художник с более чем сорока художественными выставками в резюме, куратор арт-проектов. Картины автора находятся в частных собраниях по всему миру.
  • Мы предоставляем все необходимые инструменты и материалы.
  • Пожалуйста, приобретайте билеты заранее, поскольку мы осуществляем расчет инструментов и материалов на количество участников. Количество мест ограничено.

Это событие в СМИ

Получится даже у новичков: в Калининграде в выходные проведут мастер-класс по акварельной живописи с нуля

