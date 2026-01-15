Дата и место
|
18 января
воскресенье
|15:00
|
Мастер-класс «Акварельная живопись с нуля»2026-01-18T15:00:00.000+02:00
О событии
Мастер-класс «Акварельная живопись с нуля». 18 января, 15:00. Винил-кафе «Африка», Проспект Мира, 106.
- Мы будем учиться создавать работы акварельными красками на бумаге. Мастер-класс не требует от участников навыков рисования. Цель проекта — дать практический навык, открыть в каждом из участников грани таланта, чтобы в Калининграде стало больше крутого аутентичного искусства.
- Мастер-класс проводит Ольга Чертова — международный премированный художник с более чем сорока художественными выставками в резюме, куратор арт-проектов. Картины автора находятся в частных собраниях по всему миру.
- Мы предоставляем все необходимые инструменты и материалы.
- Пожалуйста, приобретайте билеты заранее, поскольку мы осуществляем расчет инструментов и материалов на количество участников. Количество мест ограничено.