Дата и место
|
19 февраля
четверг
|19:00
|
Музыкальный театр
О событии
«Мы выживем» — это трагическая, но удивительно светлая баллада о войне, любви, чести и чувстве долга, о человеческих ценностях и жестокой необходимости идти на смерть во имя своей Родины.
Спектакль переносит нас в 1944 год. Действие происходит в бывшей панской усадьбе в местечке Беседь перед самым началом Белорусской наступательной операции. Четыре девушки попадают в распоряжение капитана Михасёва. За короткий срок фронтовик-разведчик должен подготовить этих «детей, цыплят» к выполнению особо важного задания. Куда и с какой целью их отправят – пока неизвестно…
Война жестока. И всё же «Мы выживем» — это спектакль о любви. О любви, которой уже никогда не случится, о любви братской и дружеской, о многоликой сущности понятия любовь.