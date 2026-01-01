Театр
«Гоголюцинации Чичикова»

16+
13 февраля
пятница
19:00
Музыкальный театр
14 февраля
суббота
17:00
Музыкальный театр
«Гоголюцинации Чичикова» — это не пересказ поэмы Н.Гоголя «Мертвые души», это произведение с собственным сюжетом. Композитор Александр Пантыкин и поэт Константин Рубинский создали  фантастический и одновременно новый мир Гоголя, в котором звучат цитаты не только «Мертвых душ», но и «Сорочинской ярмарки», «Ревизора», «Тараса Бульбы», «Женитьбы»…

Сюжет представлен в виде авантюрной истории,  действие происходит в том самом городе «N»,  где предшественником Чичикова является Хлестаков, а знакомые персонажи раскрываются с неожиданной стороны.  «Дело о мёртвых душах» обернётся гротескной комедией-фарсом с элементами мистики и мелодрамы.  А детективный финал окажется совершенно непредсказуемым.