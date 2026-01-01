Расписание
13 февраля
пятница
|19:00
«Гоголюцинации Чичикова»2026-02-13T19:00:00.000+02:00
14 февраля
суббота
|17:00
«Гоголюцинации Чичикова»2026-02-14T17:00:00.000+02:00
О событии
«Гоголюцинации Чичикова» — это не пересказ поэмы Н.Гоголя «Мертвые души», это произведение с собственным сюжетом. Композитор Александр Пантыкин и поэт Константин Рубинский создали фантастический и одновременно новый мир Гоголя, в котором звучат цитаты не только «Мертвых душ», но и «Сорочинской ярмарки», «Ревизора», «Тараса Бульбы», «Женитьбы»…
Сюжет представлен в виде авантюрной истории, действие происходит в том самом городе «N», где предшественником Чичикова является Хлестаков, а знакомые персонажи раскрываются с неожиданной стороны. «Дело о мёртвых душах» обернётся гротескной комедией-фарсом с элементами мистики и мелодрамы. А детективный финал окажется совершенно непредсказуемым.