Расписание
7 февраля
суббота
|17:00
«Бременские музыканты»
8 февраля
воскресенье
|17:00
«Бременские музыканты»
О событии
«Ничего на свете лучше нету…», чем дружба, любовь, творчество и стремление к свободе. Легендарные герои «Бременских музыкантов» возвращаются!
В новом семейном мюзикле ничто не помешает романтической любви Трубадура и Принцессы — ни коварные козни Страшных Лесных Разбойников, ни запреты Глупого Короля, ни бестолковая королевская стража, ни даже появление Гениального Сыщика, потому что влюбленным помогают их друзья — веселые музыканты — Осел, Пес, Кот и Петух. А всем известно, что: «Тем, кто дружен, не страшны тревоги…»
Создатели семейного мюзикла «Бременские музыканты» сохранили в постановке романтику и задор советского мультфильма 70-х, адаптировав материал для сценической версии. Эффектные костюмы, яркие декорации, танцы и трюки, а также живая музыка и вокал добавили красок и привнесли в историю еще больше волшебства и энергии. А главное, в спектакле прозвучат легендарные хиты на музыку Геннадия Гладкова и стихи Юрия Энтина, которые предстанут в оригинальных современных аранжировках.