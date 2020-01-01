Дата и место
6 февраля
пятница
|19:00
Музыкальный театр
О событии
Мексиканцы! Свободолюбивый народ. Есть тому немало примеров и в жизни, и в литературе, и в искусстве. Вспомним замечательный рассказ Джека Лондона «Мексиканец». Какой потрясающий образ человека, который, себя не жалея, идет почти на смертный бой ради того, чтобы революция продолжалась. И он побеждает!
Хоакин Мурьета — мексиканец по рождению, по крови, по гордости, по пониманию, как надо драться за свои права, за свое достоинство, за свою любовь… Легенда о Хоакине существует с позапрошлого века. 5 июля 1853 года группа рейнджеров — искателей приключений, охранявших границы и правопорядок на Диком американском Западе, привезла губернатору Калифорнии Джону Биглеру голову одного из самых отъявленных бандитов, Хоакина Мурьеты, и потребовала свое законное вознаграждение в 6 тысяч долларов. И деньги были выплачены.
И тем не менее, далеко не все верят, что Гарри Лов, заместитель шерифа Лос- Анджелеса, привез губернатору именно голову Мурьеты. О его «деятельности» как о бандите, много противоречивых сведений. Одни считают его этаким калифорнийским Робин Гудом и El Patrio, то есть патриотом, мечтающим только о том, как отнять у проклятых гринго то, что по праву принадлежит мексиканцам, и вернуть отнятое беднякам. Другие, и надо сказать, это в основном были американцы, называли его настоящим зверем…
Спектакль «Хоакин» по мотивам рок- оперы Алексея Рыбникова «Звезда и Смерть Хоакина Мурьеты». Романтика необходима была всегда, а в годы советские, по преимуществу, «застойные», тем более. «Политическая романтика» увлекла Пабло Неруду. И тогда такой герой был необходим. Сегодня Юлий Ким постарался отнестись к этой истории с точки зрения неординарности человеческой личности, придал Хоакину не только национальные черты характера, но и показал невозможность защитить себя и любовь свою иными методами, не прибегая к насилию. Только «зуб за зуб» Таково общество. Таков его спрос. Таков и ответ. Разумеется, нет у такой жизни счастливого финала. Но есть жизнь, запомнившаяся многим, целым поколениям. Звезда этого Хоакина Мурье- ты будет светить еще долго…