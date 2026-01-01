Расписание
|
31 января
суббота
|17:00
|
Музыкальный театр
|
1 февраля
воскресенье
|17:00
|
Музыкальный театр
О событии
Имя Робин Гуд уже давно стало нарицательным. Никто не знает, существовал ли предводитель Лесного братства на самом деле, но для всех он стал символом благородства и справедливости. В новом мюзикле композитора Евгения Загота Калининградский музыкальный театр расскажет о жизни и приключениях Робин Гуда и его семьи, раскроет тайны подлинной истории благородного разбойника, героя древних английских легенд. Этот яркий мюзикл в стиле исторического фэнтези, несомненно, принесет зрителю массу удовольствия и подарит незабываемые эмоции. Стилизованные декорации и костюмы позволят потеряться во времени и окунуться в пучину страстей и чувств, которые не имеют срока давности, пометок «прошлое» или «будущее» и призывают к самому важному и сокровенному. Невероятный рассказ о силе судьбы и чувстве долга, братской любви и предательстве, о совести и чести. Драки и кровавые баталии, роскошь быта королевской знати и нищета простого народа воссоздают дух настоящего средневековья во всех перипетиях сюжета и переносят зрителя в суровое, жестокое и темное время графства Ноттингем. Авторы спектакля обращаются к зрителю с вопросом: «Как поступили бы Вы,если бы жизнь сложилась таким образом и поставила бы Вас в подобные обстоятельства?