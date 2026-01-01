Продолжительность: 1 час 10 минут
Расписание
25 января
воскресенье
|11:00
«Новые приключения Буратино»2026-01-25T11:00:00.000+02:00
25 января
воскресенье
|13:00
«Новые приключения Буратино»2026-01-25T13:00:00.000+02:00
О событии
Приглашаем детей и их родителей на сказку для всей семьи! Вы услышите те самые знаменитые песни А.Рыбникова и увидите тех самых любимых героев! Давно известные и любимые герои волшебной сказки пришли на праздник в Театр Карабаса Барабаса, но оказалось, что Буратино потерял золотой ключик, время остановилось, а значит, и праздник никак не может начаться! Какие приключения и препятствия ждут Буратино, Мальвину, Пьеро, Тортиллу, Лису Алису и Кота Базилио, Дуремара и других героев сказки, кто же на самом деле похитил золотой ключик, состоялся ли обещанный праздник — все это вы увидите в новой волшебной музыкальной сказке!