«Новые приключения Буратино»

«Новые приключения Буратино»

6+
«Новые приключения Буратино»
Продолжительность: 1 час 10 минут

Расписание

25 января
воскресенье
11:00
Музыкальный театр
25 января
воскресенье
13:00
Музыкальный театр
О событии

Приглашаем детей и их родителей на сказку для всей семьи! Вы услышите те самые знаменитые песни А.Рыбникова и увидите тех самых любимых героев! Давно известные и любимые герои волшебной сказки пришли на праздник в Театр Карабаса Барабаса, но оказалось, что Буратино потерял золотой ключик, время остановилось, а значит, и праздник никак не может начаться! Какие приключения и препятствия ждут Буратино, Мальвину, Пьеро, Тортиллу, Лису Алису и Кота Базилио, Дуремара и других героев сказки, кто же на самом деле похитил золотой ключик, состоялся ли обещанный праздник — все это вы увидите в новой волшебной музыкальной сказке!