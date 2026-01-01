Расписание
23 января
пятница
|19:00
Музыкальный театр
24 января
суббота
|17:00
Музыкальный театр
20 марта
пятница
|19:00
Музыкальный театр
21 марта
суббота
|17:00
Музыкальный театр
О событии
В предместье Лондона в Вишнёвом переулке жизнь течёт медленно и скучно, своим чередом. Всех обитателей этого места, где время остановилось, окутали проблемы. Вот и семейство Бэнкс в очередной раз оказалось в затруднительном положении: от них ушла няня, и двое детей — Майкл и Джейн остались без присмотра. Как только глава семьи дает объявление в местной газете о поиске новой няни, в доме появляется незнакомка, которая в ветреную погоду спустилась с неба на зонтике. Это была Мэри Поппинс, взявшая под свою опеку детей супружеской четы Бэнкс, а заодно и всех жителей переулка.
С первых минут знакомства Мэри Поппинс произвела на всех неизгладимое впечатление. Она была немногословна, строга, очень чистоплотна, но при этом добра, очаровательна и загадочна и совершенно точно знала, что нужно детям для полного счастья — в общем, настоящая Леди Совершенство. С её появлением Майкл и Джейн и все жители предместья словно погрузились в волшебную, увлекательную сказку. Они поняли, что и в привычной жизни всегда найдётся место чудесам, нужно этого только очень-очень захотеть.
Семейный мюзикл «Мэри Поппинс» — это знакомая всем сказочная история. Зрители увидят тех самых героев и услышат те самые песни М.Дунаевского: «Непогода»,« Леди Совершенство», «Лев и брадобрей», «33 коровы» и, конечно, «Ветер перемен».