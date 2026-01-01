Дата и место
22 января
четверг
|18:30
Мастер-класс по коллажу «Карта желаний» с коллажистом Екатериной Шалагиной
О событии
Первый коллажный мастер-класс от «Балтийского Бродвея»! Медиагруппа «Западная пресса» — поставщик главных федеральных журналов в Калининград. Именно из них мы будем творить. Под руководством коллажистки Екатерины Шалагиной мы соберём визуализацию своих надежд, целей и желаний на 2026 год.
Чтобы понять, чего хочется и не хочется, поразмышляем над вопросами: чего я хочу? Что мне будет интересно? Как я хочу выглядеть? Как я хочу себя чувствовать? Что я хочу иметь? Каковы мои опоры в этом году? Правил нет, только творческий процесс: уход в бумажки, мысли и собственные чувства. Все материалы, поддержка и помощь предоставляются — от вас нужно только желание прикоснуться к коллажу.