Дата и место
|
25 апреля
суббота
|19:00
|
Yalta Club
О событии
В 2026 ЙОРШ — один из хедлайнеров отечественной панк-рок-сцены — отмечает 20-летие и отправляется в самый масштабный тур за историю группы! 25 апреля в Yalta прозвучат все хиты, на долгие годы осевшие в ваших плейлистах, редкие треки и, конечно, песни из нового альбома.
От андеграундных баров, тесных подвалов и локальной узнаваемости до гигантских фестивальных сцен, горячих ротаций на радио и туров, охватывающих сотню городов за год. От репетиций в подмосковном ДК до песен, которые знает и поёт вся страна. Этот путь стоил каждой капли пота, каждого синяка в слэме и каждой бессонной ночи в туровом автобусе. Мальчик с ирокезом вырос и празднует свой юбилей. Двадцать лет драйва, угара и панк-рока. Двадцать лет вместе с вами.
ЙОРШ. 25 апреля. Калининград. Yalta. Слэм, угар и панк-рок, где каждый станет частью истории. Будет шумно, будет яростно, будет по-настоящему. Приходите заряжаться безудержной энергией и громко праздновать юбилей любимой команды!