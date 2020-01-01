Концерты
Самвел Гиновян

18+
19 апреля
воскресенье
20:00
Клуб «Калининград Сити Джаз»

Самвел Гиновян — самый характерный, остроумный и ироничный стендап комик российской сцены выступит с сольным концертом в твоем городе!

Вы можете знать Самвела по таким проектам как Standup и Открытый микрофон на ТНТ, шоу Токсики, CrowdWork и многим другим медийным проектам. Но главное, Самвел доверит вам то, что по истине сильно его беспокоит, раскроет все стороны семейной жизни и поделится своим четким мнением на вещи, которые так сильно всех нас волнуют!

Ждем тебя на смешном концерте самого честного стендап-комика.