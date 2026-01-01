Stand-up топовых комиков

Расписание
16 января
пятница
|20:00
Stand-up топовых комиков2026-01-16T20:00:00.000+02:00
17 января
суббота
|20:00
Stand-up топовых комиков2026-01-17T20:00:00.000+02:00
23 января
пятница
|20:00
Stand-up топовых комиков2026-01-23T20:00:00.000+02:00
24 января
суббота
|20:00
Stand-up топовых комиков2026-01-24T20:00:00.000+02:00
О событии
16 января:
Вечер пятницы — словосочетание, обозначающее непреодолимое желание расслабиться и посмеяться в компании друзей. Вечер пятницы на стендапе — устойчивый вариант прекрасного времяпровождения. Трое опытных комиков расскажут свои лучшие шутки специально для вас, это будет правильно Импровизация с залом, подарки от партнёров и много юмора уже наготове!
17 января:
Что делать с прошлым, которое не отпускает? Сделать из него шоу. Лев Крамер – опытный комик из Калининграда. В своем сольном концерте «Бывших не бывает» Лев выворачивает наизнанку собственный опыт и делится историями, о которых обычно говорят шёпотом. Он не просто рассказывает — он раскрывает душу, превращая личное в универсальное и неудобное, но смешное. Этот вечер — результат работы над собой на протяжении года. Благодаря импровизации с гостями стирается грань между комиком и зрителем. К финалу у вас не останется сомнений: вы в компании старых друзей, которые давно не виделись. Приходите на живой, честный концерт, где прошлое переплавляется в шутки.
23 января:
Денис Свечкарев — опытный стендап-комик из Санкт-Петербурга, участник Ютуб-шоу «Давай замутим». Денис умеет создать искреннюю и живую атмосферу веселья в зале, где каждый получит уникальные впечатления и почувствует себя частью шоу, а не просто наблюдателем. В этот вечер вас ждёт погружение в атмосферу юмора и единства выступающего и зрителей, где можно поугорать над всем, что есть в жизни: над трудностями, странностями и глупостями, ведь именно они и делают жизнь настоящей и интересной. Билеты уже в продаже!
24 января:
Опытные калининградские комики и хэдлайнер из Санкт-Петербурга Денис Свечкарёв соберутся вместе на одной сцене, чтобы провести для вас самый искренний и живой вечер комедии. Денис Свечкарёв — опытный стендап-комик из Санкт-Петербурга, участник Ютуб-шоу «Давай замутим». Создадим атмосферу юмора и единения комика со зрителем вместе, не пропусти!