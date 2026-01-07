Фестивали, праздники
Новогодние Каникулы в Замке Бранденбург

Новогодние Каникулы в Замке Бранденбург

Отдохнуть компанией Сходить с детьми Культурный отдых Новый год
0+
Купить билет без комиссии

Дата и место

7 января
среда
13:00
Замок Бранденбург
Купить билет

О событии

Новогодние Каникулы в Замке Бранденбург: Три Дня Волшебства!

Дорогие друзья, сказка продолжается! Приглашаем вас провести праздничные дни в атмосфере древнего замка Бранденбург 5, 6 и 7 января! Мы подготовили насыщенную программу для всей семьи, которая согреет вас в зимние морозы и подарит яркие впечатления.

5 и 6 Января – Дни Замковых Приключений:

Увлекательная Экскурсия: Откройте для себя легенды Бранденбургского замка! Истории, что хранят вековые камни, будут интересны и детям, и взрослым.

Большой «Морозный Квест»: Отправляйтесь в захватывающее приключение по замку! Решайте загадки, находите подсказки и получайте подарки за свою смелость и смекалку!

Творческие Мастер-классы: Своими руками мы создадим волшебные объемные снежинки, которые станут прекрасным украшением для вашего дома, а также весело разукрасим ароматных пряничных человечков!

Согревающая Кухня и Большой Костёр: Горячая еда и ароматные напитки помогут согреться, а большой костёр станет уютным центром для общения и отдыха.

Подвижные Игры: Никакой стужи не будет страшно! Весёлые эстафеты и активные конкурсы на свежем воздухе не дадут замёрзнуть и подарят заряд бодрости!

7 Января – Рождество в Замке:

Празднуем Рождество вместе! Помимо наших обычных развлечений, в этот особенный день к нам в гости приедут самые главные герои Нового года — Дедушка Мороз и Снегурочка! Они зажгут праздничную ёлку и поздравят всех с Новым годом и Рождеством! 

Новогоднее Фаер-шоу: Завершит наш праздничный вечер невероятное огненное представление, которое озарит древние стены замка и подарит незабываемые эмоции!

Рождественские Мастер-классы: В этот день также продолжатся наши творческие занятия — будем творить красоту и создавать праздничные сувениры!