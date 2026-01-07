Дата и место
|
7 января
среда
|13:00
|
Замок Бранденбург
О событии
Новогодние Каникулы в Замке Бранденбург: Три Дня Волшебства!
Дорогие друзья, сказка продолжается! Приглашаем вас провести праздничные дни в атмосфере древнего замка Бранденбург 5, 6 и 7 января! Мы подготовили насыщенную программу для всей семьи, которая согреет вас в зимние морозы и подарит яркие впечатления.
5 и 6 Января – Дни Замковых Приключений:
Увлекательная Экскурсия: Откройте для себя легенды Бранденбургского замка! Истории, что хранят вековые камни, будут интересны и детям, и взрослым.
Большой «Морозный Квест»: Отправляйтесь в захватывающее приключение по замку! Решайте загадки, находите подсказки и получайте подарки за свою смелость и смекалку!
Творческие Мастер-классы: Своими руками мы создадим волшебные объемные снежинки, которые станут прекрасным украшением для вашего дома, а также весело разукрасим ароматных пряничных человечков!
Согревающая Кухня и Большой Костёр: Горячая еда и ароматные напитки помогут согреться, а большой костёр станет уютным центром для общения и отдыха.
Подвижные Игры: Никакой стужи не будет страшно! Весёлые эстафеты и активные конкурсы на свежем воздухе не дадут замёрзнуть и подарят заряд бодрости!
7 Января – Рождество в Замке:
Празднуем Рождество вместе! Помимо наших обычных развлечений, в этот особенный день к нам в гости приедут самые главные герои Нового года — Дедушка Мороз и Снегурочка! Они зажгут праздничную ёлку и поздравят всех с Новым годом и Рождеством!
Новогоднее Фаер-шоу: Завершит наш праздничный вечер невероятное огненное представление, которое озарит древние стены замка и подарит незабываемые эмоции!
Рождественские Мастер-классы: В этот день также продолжатся наши творческие занятия — будем творить красоту и создавать праздничные сувениры!