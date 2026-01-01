Стендап
Комедийное шоу «Разгоны»

Новый год
18+
Дата и место

15 января
четверг
20:00
Ресторан «Мушкино»
О событии

Разгоны — шоу, где вы можете наблюдать за процессом создания юмора изнутри. Здесь комики демонстрируют, как работают над материалом от идеи до готовой истории, делятся своими мыслями вслух и помогают друг другу найти новые повороты.

Живое общение, много импровизации и подарки от партнеров, а также вкусная еда и напитки ждут вас в Ресторане Мушкино.

Не знаешь кому еще рассказать кринж историю про бывшего? Приходи, мы разгоним и, возможно даже, кто-то с ней выступит!