Комедийное шоу «Разгоны»

Дата и место
|
15 января
четверг
|20:00
|
Ресторан «Мушкино»
О событии
Разгоны — шоу, где вы можете наблюдать за процессом создания юмора изнутри. Здесь комики демонстрируют, как работают над материалом от идеи до готовой истории, делятся своими мыслями вслух и помогают друг другу найти новые повороты.
Живое общение, много импровизации и подарки от партнеров, а также вкусная еда и напитки ждут вас в Ресторане Мушкино.
Не знаешь кому еще рассказать кринж историю про бывшего? Приходи, мы разгоним и, возможно даже, кто-то с ней выступит!