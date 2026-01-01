Исторический вечер «Тайны королевы Луизы»

Дата и место
|
8 января
четверг
|18:00
|
Уксус
О событии
Во время новогодних праздников в Зеленоградске состоится лекция, которая позволит гостям окунуться в события XVIII–XIX веков и познакомиться с одной из самых ярких и загадочных фигур европейской монархии — королевой Пруссии Луизой.
Её имя стало символом элегантности, стойкости, патриотизма и благородства, а жизнь — источником вдохновения для писателей, поэтов, художников и скульпторов.
Ведущая вечера — наш давний друг и опытный гид Наталья Котова.