Исторический вечер «Тайны королевы Луизы»

Отдохнуть компанией Культурный отдых Новый год
12+
8 января
четверг
18:00
Уксус

О событии

Во время новогодних праздников в Зеленоградске состоится лекция, которая позволит гостям окунуться в события XVIII–XIX веков и познакомиться с одной из самых ярких и загадочных фигур европейской монархии — королевой Пруссии Луизой.

Её имя стало символом элегантности, стойкости, патриотизма и благородства, а жизнь — источником вдохновения для писателей, поэтов, художников и скульпторов.

Ведущая вечера — наш давний друг и опытный гид Наталья Котова.