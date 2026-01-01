Дата и место
|
7 февраля
до 8 февраля
|
Фестиваль «Зимняя фантазия»2026-02-07T10:00:00.000+02:00 2026-02-08T18:00:00.000+02:00
О событии
Фестиваль ЦМШ-АИИ «ЗИМНЯЯ ФАНТАЗИЯ» в Калининграде
Центральная Музыкальная Школа — Академия Исполнительского Искусства приглашает всех на уникальный музыкальный фестиваль «ЗИМНЯЯ ФАНТАЗИЯ», который пройдет в г.Калининграде 07 и 08 февраля 2026 года.
В программе фестиваля — яркие выступления победителей,. Это потрясающая возможность увидеть и услышать молодых исполнителей, которые представят произведения как русских, так и зарубежных композиторов.
В рамках фестиваля запланированы разнообразные мероприятия: концерты учащихся и студентов ЦМШ-АИИ, лауреатов и обладателей Гран-при международных и всероссийских конкурсов, мастер-классы от ведущих преподавателей ЦМШ-АИИ, которые позволят зрителям погрузиться в мир музыки и искусства. Каждый концерт — это не просто выступление, а захватывающее путешествие по музыкальным эпохам и стилям, где можно услышать как классические произведения, так и современные композиции.
Фестиваль откроется 07 февраля в Концертном зале Филиала ЦМШ-АИИ «Балтийский». В этот вечер на сцену выйдут лауреаты международных и всероссийских конкурсов, представляя свои лучшие номера. Зрители смогут насладиться выступлениями ярких талантов — учащихся из Москвы. Каждый из них, несмотря на юный возраст, уже яркая индивидуальность, обладающая уникальным стилем и глубокой преданностью музыке. На следующий день, 08 февраля, программа фестиваля продолжится в Концертном зале Калининградской областной филармонии им. Е. Ф. Светланова в сопровождении симфонического оркестра. Дирижер — Климентий Катенин (г. Москва). Присоединяйтесь к этому великолепному событию и станьте частью музыкальной истории!
В честь юбилея образования Калининградской области вход на концерты 07 и 08 февраля свободный (по обязательной предварительной регистрации). Ссылка на регистрацию будет опубликована ближе к дате мероприятия.