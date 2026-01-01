Дата и место
24 января
суббота
|11:00
День открытых дверей в Центральной музыкальной школе
О событии
ЦМШ – больше, чем школа!
24 января 2026 года приглашаем Вас на День открытых дверей в Филиал «Балтийский» ЦМШ-АИИ!
Центральная музыкальная школа — Академия Исполнительского искусства объявляет набор на подготовительные курсы для поступления в школу и приглашает Вас погрузиться в атмосферу творчества и музыки.
ЦМШ – это уникальное учебное заведение с 90-летней историей, предназначенное для комплексного обучения особо одаренных детей. В стенах школы юные музыканты — будущая элита российской культуры — с раннего возраста получают интегрированное образование: профессиональное музыкальное и общее образование, сочетающееся со всесторонним творческим, интеллектуальным и духовным развитием. С 1 по 11 класс обучение бесплатное (за счет государственных средств).
Мы рады предложить вам широкий выбор программ обучения на различных инструментах: фортепиано, скрипка, альт, виолончель, контрабас, флейта, кларнет, гобой, фагот, труба, валторна, тромбон, туба, а также ударные инструменты. Если Ваш ребенок проявляет музыкальность, простукивает ритм, и он хочет познакомиться с миром музыки и научиться профессионально играть на одном из этих инструментов — будем рады видеть Вас 24 января в 11:00 по адресу: г. Калининград, бульвар Солнечный, здание 27, корпус 4.
В программе Дня открытых дверей: концерт учащихся Филиала «Балтийский» ЦМШ-АИИ, очные консультации с ведущими преподавателями факультетов фортепиано, оркестровых струнных инструментов и оркестровых духовых и ударных инструментов, экскурсия по Образовательному комплексу, знакомство с инфраструктурой Филиала ЦМШ-АИИ «Балтийский».
По результатам индивидуальных консультаций возможно получить рекомендации к зачислению на подготовительные курсы для поступления в 1 класс Филиала «Балтийский» ЦМШ — АИИ. Также у нас могут пройти курс обучения юные музыканты с 8 до 14 лет для подготовки к поступлению в рамках конкурсного отбора.
Вход по регистрации. Ссылка на регистрацию будет опубликована ближе к дате мероприятия.