Рождественская экскурсия

Дата и место
|
7 января
среда
|12:00
|
Музей курортной моды
О событии
Музей Курортной Моды с радостью приглашает на рождественскую экскурсию!
Январские праздники на балтийском побережье дарят особое очарование — тем, кто уже знаком с летней элегантностью местной природы, несомненно захочется вернуться зимой! И поэтому мы уверены: в 2026 году Зеленоградск вновь соберет гостей со всех уголков страны.
Наш город, сохранивший дух восточно-прусского аристократического курорта и облаченный в современную утонченность, манит в любое время года. А Музей Курортной Моды предлагает дополнить Вашу праздничную новогоднюю программу культурной изюминкой!
7 января искусный гид проведет для взыскательной публики атмосферную экскурсию, где «бокал хорошего настроения» и аромат мандаринов станут приятным дополнением к знакомству с уникальной коллекцией самого стильного пространства Зеленоградска. Экскурсанты не только прикоснутся к истории культовых пляжных ансамблей и аксессуаров XIX-XXI столетий, но и погрузятся в элегантное прошлое города, прошедшего путь от курорта европейской знати — Кранца — до современного курорта федерального значения.
Начните новый 2026 год с красоты и вдохновения. Приглашаем Вас!
