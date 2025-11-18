«Ёлка на Марсе»

Дата и место
|Событие прошло 6 января 2026 г., 15:00 / Эстрадный центр «Amber Blues»
О событии
Театр Невеличка представляет: «Елка на Марсе»
Новогодняя сказка для всей семьи. Захватывающая история начинается в канун нового года, когда Гонщик и Скай получают письмо от Деда Мороза. Щенячий патруль и юные зрители отправляются в удивительное путешествие на Марс: преодолеют космические преграды, узнают тайну похитительницы и спасут Новый Год. Яркое представление наполнено интерактивными элементами, красочными спецэффектами, весёлыми играми, настоящим чудом! Подарите своему ребёнку незабываемое новогоднее приключение вместе с героями любимого мультфильма и, конечно, Дедом Морозом и Снегурочкой
Рекомендуемый возраст: 3-6 лет
Дети приглашаются в сопровождении взрослых.
Сменная обувь обязательно взрослым и детям.
Рассадка свободная.
- Детский билет 1000 рублей.
- Взрослый билет 600 рублей.
- Эстрадный центр «Amber Blues». Резиденция Королей, ул.А. Невского, 10 (Напротив Королевского дворика), третий этаж