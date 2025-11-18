Фестивали, праздники
«Ёлка на Марсе»

Отдохнуть компанией Сходить с детьми Культурный отдых Новый год
0+
Дата и место

Событие прошло 6 января 2026 г., 15:00 / Эстрадный центр «Amber Blues»

О событии

Театр Невеличка представляет: «Елка на Марсе»

Новогодняя сказка для всей семьи. Захватывающая история начинается в канун нового года, когда Гонщик и Скай получают письмо от Деда Мороза. Щенячий патруль и юные зрители отправляются в удивительное путешествие на Марс: преодолеют космические преграды, узнают тайну похитительницы и спасут Новый Год. Яркое представление наполнено интерактивными элементами, красочными спецэффектами, весёлыми играми, настоящим чудом! Подарите своему ребёнку незабываемое новогоднее приключение вместе с героями любимого мультфильма и, конечно, Дедом Морозом и Снегурочкой 

Рекомендуемый возраст: 3-6 лет 

Дети приглашаются в сопровождении взрослых.

Сменная обувь обязательно взрослым и детям.

Рассадка свободная.

  • Детский билет 1000 рублей.
  • Взрослый билет 600 рублей. 
  • Эстрадный центр «Amber Blues». Резиденция Королей, ул.А. Невского, 10 (Напротив Королевского дворика), третий этаж

Путешествие по Галактике: 3 новогодних представления для юных любителей космоса

