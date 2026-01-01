Режиссер: Оксана Холева
Продолжительность: 2 часа с 15 минут антрактом
Расписание
|
9 января
пятница
|17:00
|
Музыкальный театр
|
10 января
суббота
|17:00
|
Музыкальный театр
|
11 января
воскресенье
|17:00
|
Музыкальный театр
О событии
Мюзикл «Девчата» создан по мотивам повести Бориса Бедного, положенной в основу одноименной культовой комедии советского кино. Легкий, добрый и искренний, он рассказывает о жизни молодых работниц лесоповала, их мечтах, любви и дружбе.
В сибирский поселок приезжает юная повариха Тося Кислицына — открытая, веселая и наивная девушка. Она сует свой нос во все дела, не стесняется отпускать колкие шуточки и умеет за себя постоять. Местный красавец-бригадир Илья Ковригин спорит, что влюбит в себя дерзкую девчонку.
Найдет ли эксцентричная Тося с детдомовским прошлым и компанейским характером верных подруг и настоящую любовь?