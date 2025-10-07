Стендап
Стендап: открытый микрофон

Отдохнуть компанией Культурный отдых
18+
7 марта
суббота
22:00
Бар Советов
8 марта
воскресенье
20:00
Бар Советов
15 марта
воскресенье
20:00
Бар Советов
22 марта
воскресенье
20:00
Бар Советов
29 марта
воскресенье
20:00
Бар Советов
О событии

Открытый микрофон — это живая площадка, где комики презентуют зрителям только что написанные и ещё не отполированне монологи. Новички получают шанс попробовать себя в роли комика, а опытные тестируют свежие заходы. Реакция публики — самый честный редактор, а потому «Открытый микрофон» — это особая комедийная атмосфера, заряженная ожиданием и настоящим моментом.

На смех поднимут. 5 стендап-шоу в Калининграде и области, которые надолго улучшат настроение

