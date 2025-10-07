Стендап: открытый микрофон

Расписание
|
7 марта
суббота
|22:00
|
Бар Советов
|
8 марта
воскресенье
|20:00
|
Бар Советов
|
15 марта
воскресенье
|20:00
|
Бар Советов
|
22 марта
воскресенье
|20:00
|
Бар Советов
|
29 марта
воскресенье
|20:00
|
Бар Советов
О событии
Открытый микрофон — это живая площадка, где комики презентуют зрителям только что написанные и ещё не отполированне монологи. Новички получают шанс попробовать себя в роли комика, а опытные тестируют свежие заходы. Реакция публики — самый честный редактор, а потому «Открытый микрофон» — это особая комедийная атмосфера, заряженная ожиданием и настоящим моментом.