Stand-Up: открытый микрофон

Расписание
|
11 января
воскресенье
|20:00
|
Бар Советов
|
18 января
воскресенье
|20:00
|
Бар Советов
|
25 января
воскресенье
|20:00
|
Бар Советов
О событии
Открытый микрофон — это живая площадка, где комики презентуют зрителям только что написанные и ещё не отполированне монологи. Новички получают шанс попробовать себя в роли комика, а опытные тестируют свежие заходы. Реакция публики — самый честный редактор, а потому «Открытый микрофон» — это особая комедийная атмосфера, заряженная ожиданием и настоящим моментом.