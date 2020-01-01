Театр в кино: Павел I

Выберите дату или период
Год выпуска: 2025
В ролях: Александр Олешко, Юрий Поляк, Ирина Дымченко, Клим Кудашкин, Виталий Иванов, Игорь Карташев, Олег Макаров, Елена Сотникова, Анна Антонова, Елизавета Палкина, Дарья Щербакова, Мария Риваль, Евгений Карельских, Наталья Молева, Вера Новикова, Ирина Калистратова, Ольга Гаврилюк, Михаил Васьков, Александр Рыщенков, Андрей Зарецкий
Режиссер: Наталья Ковалева
Длительность: 138 мин.
Описание
Спектакль Театра им. Вахтангова.
Новое амплуа Александра Олешко — и «Хрустальная Турандот» за лучшую мужскую роль.
Режиссер Наталья Ковалева поставила спектакль по собственной сценической версии, созданной на базе произведений Дмитрия Мережковского и Евгения Симонова, дополнив их сценами собственного сочинения — воображаемой встречи императора с матерью, Екатериной II.
В роли «русского Гамлета» — заслуженный артист РФ Александр Олешко. Декорации и костюмы выполнены по эскизам главного художника Вахтанговского театра Максима Обрезкова.
Режиссер Наталья Ковалева:
«История Павла I — очень русская история, бурная, противоречивая. Личность его — человека неординарного, любознательного, образованного, остроумного, способного к поэтической импровизации и при этом болезненно самолюбивого, нервного — не может оставить равнодушным… Кто-то говорит о нем «идиот», а кто-то называет «гением». Но истина всегда посередине: «Я — человек», — говорит Павел. Человек, чье самое горячее желание — сделать всех счастливыми. И в этом его трагическое несовпадение с окружающими: каждый из его окружения хочет счастья только для себя.
Время примиряет с прошлым, а история в своем движении нередко совершает «реабилитацию» героев ушедших эпох. Услышать время, заглянуть в свою историю, присмотреться к личности Павла I и увидеть в нем глубокое человеческое страдание, нужно для того, чтобы задуматься о нас, сегодняшних.
