TheatreHD: Курентзис. Реквием. Моцарт

Год выпуска: 2017
В ролях: Анна Прохаска, Катарина Магира, Мауро Петер, Тарек Назми
Режиссер: Теодор Курентзис
Длительность: 54 мин.
Описание
«Рок-звезда среди дирижеров» Теодор Курентзис представляет умопомрачительную интерпретацию «Реквиема» Моцарта.
Теодор Курентзис и его российский ансамбль musicAeterna дебютируют на Зальцбургском фестивале интереснейшим исполнением Реквиема Вольфганга Амадея Моцарта.
«Феномен Теодора Курентзиса привел Зальцбург в невероятный восторг!» (Kleine Zeitung).
Прославленный греко-российский дирижер «с имиджем рок-звезды среди дирижеров» (Kleine Zeitung), по мнению многих, сегодня — один из наиболее интересных интерпретаторов Моцарта. Оркестр musicAeterna и их замечательный хор, облаченный в черные сутаны, исполняют Реквием с редкостной отдачей и идеально дополняют друг друга. «Захватывающе и практически несравненно…» (Kronen Zeitung). Квартет молодых солистов — Анна Прохазка, Катарина Магира, Мауро Петер и Тарек Назми — «превосходно сочетается с ансамблем» (Salzburg.com).
