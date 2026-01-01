Шоссе в никуда

Выберите дату или период
Год выпуска: 1997
Страна: Франция, США
В ролях: Билл Пуллман, Патриция Аркетт, Джон Роселиус, Луис Эпполито, Дженна Мэтлинд, Майкл Мэсси, Генри Роллинз, Майкл Шеймус Уайлс, Роберт Блейк, Минк Стоул, Бальтазар Гетти, Роберт Лоджа, Мэрилин Мэнсон
Режиссер: Дэвид Линч
Длительность: 135 мин.
Описание
Саксофонист Фред Мэдисон и его жена Рене живут обычной супружеской жизнью, но однажды обнаруживают странную видеокассету, на которой сняты их дом, их спальня и они в собственной постели. Фред вызывает полицию, которая арестовывает его самого по обвинению в убийстве жены. Потому что Рене действительно убита! Фреда приговаривают к смертной казни. Незадолго до исполнения приговора он таинственно исчезает, а на его месте в камере смертников находят ничего не понимающего автомеханика Пита Дейтона. Когда же Пита выпускают из тюрьмы, их с Фредом судьбы пересекаются необъяснимым мистическим образом, сплетаясь в паутину темных страстей и интриг…