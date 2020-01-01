Голова-ластик

Выберите дату или период
Год выпуска: 1977
Страна: США
В ролях: Джек Нэнс, Шарлотта Стюарт, Аллен Джозеф, Джинн Бейтс, Джудит Робертс, Лорел Нир, Джек Фиск, Т.Макс Грэм, Джон Монес, Хэл Лэндон-мл.
Режиссер: Дэвид Линч
Длительность: 89 мин.
Описание
Нервный Генри, живущий в промышленном городке, состоящем из дыма, шума и теней, вынужден жениться на своей подруге, после того как она заявляет, что беременна, и в итоге становится отцом маленького, не похожего на человека ребенка-мутанта. Теперь перед семьей встает проблема с выхаживанием этого чудовища…