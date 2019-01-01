TheatreHD: Globe: Виндзорские насмешницы

Год выпуска: 2019
Страна: Великобритания
В ролях: Пирс Куигли, Бриони Ханна, Сара Финиган, Хедидд Дилан, Дикон Тиррел, Джошуа Лейси, Боадисия Рикетс, Зак Уайт
Режиссер: Эль Уайл
Длительность: 156 мин.
Описание
Фальстаф, переживший все перипетии сюжета «Генриха IV», намеревается поправить свое материальное положение, обманув двух почтенных жительниц Виндзора, миссис Пейдж и миссис Форд. Но умные подруги разгадывают его замысел и решают сами проучить мошенника. Режиссёр Эль Уайл (неожиданно для «Глобуса») помещает действие прародителя всех ситкомов в 30-е годы XX века; но за стремительным ритмом, разухабистым танцами и яркими костюмами эпохи джаза проступают и немые комедии зари кинематографа, и даже особый юмор легендарных «Монти Пайтон».
Вслед за радикально осовремененной версией шекспировской комедии Королевской шекспировской компании 2018 года, проект Theatre HD представляет новую интерпретацию бессмертной комедии «Виндзорские насмешницы» — спектакль поставила режиссёр Эль Уайл в «Глобусе» под руководством Мишель Терри в 2019 году.
На фоне роскошной эры 30-х, под живой джаз-бэнд и заводные танцы разворачивается не только комедия положений, но и история, весьма созвучная современности, – история дружбы двух умных и сильных женщин, с сожалением осознающих, что они живут в окружении «20 похотливых черепах на одного целомудренного человека». Пару подруг с азартом отыгрывают Сара Финиган и Бриони Ханна (номинантка премии Лоуренса Оливье).
В центре внимания (и героинь, и зрителей) — потрясающий Фальстаф Пирса Куигли (актёр знаком зрителям проекта TheatreHD по другим спектаклям «Глобуса» — «Сон в летнюю ночь», «Укрощение строптивой» и «Доктор Фауст»). И это совсем другой взгляд на Фальстафа, которого мы привыкли воспринимать толстым пьяницей. Куигли (худощавый и резкий) играет саркастичного и даже сдержанного аутсайдера, увлекая зал не обычным для «Глобуса» сломом «четвертой стены», а отстраненным и мрачным юмором в стиле Бастера Китона. Этот налёт мрачной меланхолии резко контрастирует с уютным провинциальным миром коктейлей, танцев и охоты, в котором рыцарю Фальстафа нет места. И, в стиле лучших работ Шекспира, такой Фальстаф возбуждает в зрителях не только веселье, но и сочувствие.
Игру Куикли хорошо оттеняют комедийные Хедидд Дилан (женщина в роли уэльского священника сэра Хью Эванса), Анита Рейнольдс в роли миссис Куикли и Ричард Кац в роли доктора Каюса, с его тяжелым (и ужасно смешным) французским акцентом.
Бешеный темп постановки, остроумное сочетание словесного и физического юмора, бесчисленное число импровизаций приправлено блестяще поставленными танцами и живым джазом Фрэнка Муна.
Итог — по-глобусовски заводной спектакль, который доказывает, что не только «Двенадцатая ночь» или «Сон в летнюю ночь» могут заставить и вдоволь посмеяться, и задуматься, и выйти из кинотеатра обновленным и радостным, как после бокала холодного шампанского.
