Год выпуска: 1979
Страна: США
В ролях: Мартин Шин, Марлон Брандо, Фредерик Форрест, Сэм Боттомс, Лоренс Фишберн, Роберт Дювалл, Деннис Хоппер, Харрисон Форд, Скотт Гленн
Режиссер: Фрэнсис Форд Коппола
Длительность: 202 мин.
Описание
«Апокалипсис сегодня» — история путешествия, ментального и физического, капитана спецназа Уилларда (Мартин Шин), чья миссия — устранить непокорного и опасного полковника Курца (Марлон Брандо). Куртц дезертировал из американской армии во время войны во Вьетнаме, чтобы основать в джунглях Камбоджи свое тоталитарное государство.
Четыре года ушло у Копполы на съемки масштабного шедевра «Апокалипсис сегодня», поставленного по мотивам романа Джозефа Конрада «Сердце тьмы». Созданию этой масштабной работы режиссер отдал всю свою энергию и мощь таланта. Картина, съемки которой проходили на Филиппинах, потребовала от него невероятного нервного и финансового напряжения. Бытует мнение, что «Апокалипсис сегодня» — это больше, чем кино. Это визуально насыщенный и новаторский эталон военного кино, сюрреалистичные и наполненные символизмом эпизоды которого раскрывают хаос, насилие, страх и безумие Вьетнамской войны.
«Апокалипсис сегодня» стал широко известен в прессе задолго до его выпуска из-за долгого и трудного процесса съемок. «Я уверен, что создал произведение искусства и не мог сделать лучше», — сказал Фрэнсис Форд Коппола о своем фильме.
