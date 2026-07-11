Не переедай и не сквернословь: приметы на 12 июля

В народном календаре 12 июля отмечается Петров день, когда принято почитать апостолов Петра и Павла, а также устраивать пышные торжества в честь окончания поста. Рассказываем об относящихся к этой дате приметах и запретах.
Что нельзя делать 12 июля:
- Заниматься тяжёлым и домашним трудом — можно заболеть;
- Переедание — это грозит чередой несчастий;
- Отказывать в помощи — иначе самому придётся страдать от проблем;
- Ссориться и сквернословить — можно остаться в одиночестве;
- Смотреть по сторонам — случае счастье покинет дом.
Народные приметы на 12 июля:
- Ливень в этот день сулит 40 дней ненастья;
- С нижних ветвей берёз падают жёлтые листья — скоро похолодает;
- Лягушки громко квакают — до конца лета будет жара;
- Ясное небо предвещает солнечную погоду на Ильин день (2 августа).