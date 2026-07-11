15:13

Не переедай и не сквернословь: приметы на 12 июля

  1. Зодиак
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В народном календаре 12 июля отмечается Петров день, когда принято почитать апостолов Петра и Павла, а также устраивать пышные торжества в честь окончания поста. Рассказываем об относящихся к этой дате приметах и запретах.

Что нельзя делать 12 июля:

  1. Заниматься тяжёлым и домашним трудом — можно заболеть;
  2. Переедание — это грозит чередой несчастий;
  3. Отказывать в помощи — иначе самому придётся страдать от проблем;
  4. Ссориться и сквернословить — можно остаться в одиночестве;
  5. Смотреть по сторонам — случае счастье покинет дом.

Народные приметы на 12 июля:

  1. Ливень в этот день сулит 40 дней ненастья;
  2. С нижних ветвей берёз падают жёлтые листья — скоро похолодает;
  3. Лягушки громко квакают — до конца лета будет жара;
  4. Ясное небо предвещает солнечную погоду на Ильин день (2 августа).  
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