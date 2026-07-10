Лев засияет, а Дева отдохнёт: полный гороскоп на выходные для всех знаков

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Выходные обещают быть контрастными: для кого-то они пройдут под знаком бурной активности, а для кого-то — в тихой и уютной атмосфере. Луна в Весах создаёт потребность в гармонии и красоте, а Венера в Деве привносит внимание к деталям. Наступают идеальные выходные для того, чтобы заняться собой, отдохнуть от суеты и накопить силы перед новой неделей. Звёзды советуют: не зацикливайтесь на проблемах, которых можно избежать. Лучше обратите внимание на то, что приносит радость. Впереди два дня, которые могут стать по-настоящему особенными. Всё зависит от вас.

Овен

Овны, ваши выходные будут насыщенными и динамичными. Суббота — идеальное время для физической активности, спорта или долгих прогулок. Вы чувствуете прилив энергии, и вам хочется двигаться, не останавливаясь. Это отличный день для свиданий и новых знакомств. Воскресенье подарит вам возможность немного замедлиться и заняться тем, что требует внимания: от домашних дел до планирования. Это время перезагрузки, чтобы к понедельнику подойти с обновлёнными силами.

Телец

Тельцы, ваши выходные будут посвящены дому и семье. Суббота — день уюта и вкусной еды. Позвольте себе приготовить что-то особенное или пригласить близких в гости. Это также отличный день для покупок для дома. Воскресенье добавит романтики — возможны приятные сюрпризы от любимого человека или встреча с друзьями, которая подарит вам много положительных эмоций. Позвольте себе расслабиться и наслаждаться жизнью.

Близнецы

Близнецы, выходные пройдут под знаком общения и новых идей. Суббота принесёт вам интересные разговоры и неожиданные встречи. Возможно, вы получите важную информацию, которая изменит ваши планы. Воскресенье — идеальный день для поездок, прогулок или посещения новых мест. Ваша активность будет высокой, но не забывайте давать себе отдых, чтобы избежать переутомления. Ваша харизма сегодня особенно ярка, и вы чувствуете, что заслуживаете внимание.

Рак

Раки, выходные будут посвящены вам и вашим чувствам. Суббота — время заботы о себе, своём теле и душе. Позвольте себе понежиться в кровати, принять ванну или заняться любимым хобби. Воскресенье может принести приятные сюрпризы, особенно в личной жизни. Возможны романтические встречи или приятное общение с людьми, которые вам дороги. Это время, когда вы можете восполнить свои ресурсы и почувствовать себя любимым.

Лев

Львы, ваши выходные — это ваш выход в свет! Суббота создана для того, чтобы блистать. Устройте себе шикарный день: сходите в красивое место, наденьте любимый наряд и позвольте себе быть в центре внимания. Воскресенье принесёт вам творческое вдохновение и желание начать что-то новое. Возможно, это будет проект или даже хобби. Ваша жизненная энергия сейчас на пике, и вы притягиваете взгляды и интерес. Наслаждайтесь!

Дева

Девы, выходные — ваш долгожданный момент покоя. Суббота — идеальное время для того, чтобы отключиться от всех дел и посвятить день себе. Почитайте книгу, посмотрите фильм или просто прогуляйтесь в парке. Воскресенье добавит немного романтики — возможны приятные встречи или душевные разговоры. Это время, когда вы можете понять, что вам действительно нужно, и расставить приоритеты. Отдыхай и не думай о работе — она подождёт.