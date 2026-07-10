Не стригись и отложи рукоделие: приметы на 11 июля

В народном календаре 11 июля отмечается Крапивное заговенье — последний день, когда хозяйки собирали молодые растения на супы, салаты, целебные отвары и ткани. Рассказываем об относящихся к этой дате приметах и запретах.
Что нельзя делать 11 июля:
- Заниматься рукоделием, ремонтом вещей или уборкой — к неудачам и неприятностям;
- Те, кто вступит в брак в этот день, впоследствии могут развестись и иметь неудачные брачные союзы;
- Стричься — к болезням и неприятностям;
- Заключать финансовые сделки. Такие действия могут привести к потере денег;
- Работать — можно надолго заболеть, если перетрудиться именно в этот день.
Народные приметы на 11 июля:
- Листья в лесу не шумят от ветра — скоро дождь;
- На клёне видны капли сока — осадки начнутся через 3–4 дня;
- Кукушка замолчала — зима придёт раньше обычного;
- Листья крапивы и деревьев падают — осень наступит на несколько недель раньше.