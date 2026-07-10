15:50

Не стригись и отложи рукоделие: приметы на 11 июля

  1. Зодиак
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В народном календаре 11 июля отмечается Крапивное заговенье — последний день, когда хозяйки собирали молодые растения на супы, салаты, целебные отвары и ткани. Рассказываем об относящихся к этой дате приметах и запретах.

Что нельзя делать 11 июля:

  1. Заниматься рукоделием, ремонтом вещей или уборкой — к неудачам и неприятностям;
  2. Те, кто вступит в брак в этот день, впоследствии могут развестись и иметь неудачные брачные союзы;
  3. Стричься — к болезням и неприятностям;
  4. Заключать финансовые сделки. Такие действия могут привести к потере денег;
  5. Работать — можно надолго заболеть, если перетрудиться именно в этот день.

Народные приметы на 11 июля:

  1. Листья в лесу не шумят от ветра — скоро дождь;
  2. На клёне видны капли сока — осадки начнутся через 3–4 дня;
  3. Кукушка замолчала — зима придёт раньше обычного;
  4. Листья крапивы и деревьев падают — осень наступит на несколько недель раньше.
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