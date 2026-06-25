Семейные конфликты и споры о деньгах: Тамара Глоба рассказала, кому июль устроит встряску

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В июле Девы могут столкнуться с одним из самых непростых периодов года. Об этом рассказала астролог Тамара Глоба.

По прогнозу, примерно с середины месяца усилится давление со стороны семьи и ближайшего окружения. Не исключены споры, связанные с деньгами, имуществом или невыполненными обязательствами.

Эксперты в сфере астрологии отмечают, что дополнительным фактором риска станет накопившаяся эмоциональная усталость. На фоне переживаний Девы могут принимать резкие решения, о которых позже пожалеют. Специалисты советуют представителям знака не замыкаться в себе и не пытаться решать все проблемы в одиночку — в июле поддержка окружающих окажется особенно важной.

Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.