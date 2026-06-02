Овнам необходимо проявить внимание к партнёру, а Девам — побыть наедине с собой: таро-расклад на вторник, 2 июня - Новости Калининграда | Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»
Овнам необходимо проявить внимание к партнёру, а Девам — побыть наедине с собой: таро-расклад на вторник, 2 июня
11:15
Автор:
11:15

Овнам необходимо проявить внимание к партнёру, а Девам — побыть наедине с собой: таро-расклад на вторник, 2 июня

  1. Зодиак
Автор:
Овнам необходимо проявить внимание к партнёру, а Девам — побыть наедине с собой: таро-расклад на вторник, 2 июня - Новости Калининграда | Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»
Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»

Овнам нужно будет вложиться в отношения, а Девы захотят уединения. «Клопс» публикует расклад на картах таро на вторник, 2 июня, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

  1. Любовь (Восьмёрка Пентаклей): указывает на необходимость вложить усилия в отношения. Партнёр жаждет вашего внимания.
  2. Профессиональная сфера (Двойка Мечей): символизирует нерешительность в выборе между двумя одинаково важными задачами.
  3. Здоровье (Солнце): отличное самочувствие.

Телец

  1. Любовь (Рыцарь Кубков): предрекает романтический жест или приятный сюрприз от партнёра.
  2. Профессиональная сфера (Королева Мечей): говорит о холодной, но справедливой оценке вашей работы.
  3. Здоровье (Луна): указывает на тревожные мысли, которые помешают засыпанию. 

Близнецы

  1. Любовь (Шестёрка Пентаклей): символизирует хороший баланс между тем, что вы даёте партнёру, и что получаете взамен.
  2. Профессиональная сфера (Тройка Жезлов): обещает расширение рабочих горизонтов и новые контакты.
  3. Здоровье (Звезда): говорит о восстановлении сил после напряжённого дня.

Рак

  1. Любовь (Маг): указывает на вашу способность уладить любой конфликт одним разговором.
  2. Профессиональная сфера (Пятёрка Жезлов): предрекает конкуренцию, которая подстегнёт работать лучше.
  3. Здоровье (Сила): хорошее самочувствие.

Лев

  1. Любовь (Колесница): обещает стремительное развитие отношений.
  2. Профессиональная сфера (Семёрка Пентаклей): говорит о необходимости подождать результатов вложенных усилий.
  3. Здоровье (Маг): указывает на полный контроль над самочувствием.

Дева

  1. Любовь (Отшельник): символизирует желание побыть наедине. Лучше прямо сказать об этом партнёру, он всё поймёт.
  2. Профессиональная сфера (Десятка Пентаклей): предрекает стабильность и поддержку коллег.
  3. Здоровье (Умеренность): указывает, что вам необходимо соблюдать баланс между активными тренировками в зале и тяжёлой умственной работой.

Весы

  1. Любовь (Тройка Кубков): говорит о весёлом вечере в компании друзей или двойном свидании.
  2. Профессиональная сфера (Король Жезлов): указывает на ваше лидерство, коллеги будут готовы следовать за вами.
  3. Здоровье (Справедливость): символизирует необходимость честно оценить свой режим сна.

Скорпион

  1. Любовь (Правосудие): предрекает честный разговор со второй половинкой, который расставит всё по местам.
  2. Профессиональная сфера (Восьмёрка Кубков): обещает желание сменить направление, но не торопитесь с важными решениями.
  3. Здоровье (Башня): указывает на риск мелкой травмы.

Стрелец

  1. Любовь (Императрица): символизирует заботу, уют и тёплую атмосферу в отношениях.
  2. Профессиональная сфера (Паж Мечей): говорит о неожиданном известии, которое потребует быстрой реакции.
  3. Здоровье (Колесница): обещает прилив энергии.

Козерог

  1. Любовь (Шут): указывает на лёгкость и спонтанность. Возможны неожиданные свидания.
  2. Профессиональная сфера (Восьмёрка Мечей): предрекает надуманные страхи, мешающие продвижению.
  3. Здоровье (Жрица): символизирует необходимость проверить гормональный фон.

Водолей

  1. Любовь (Двойка Кубков): говорит о взаимности и гармонии. День будет идеальным для вас двоих.
  2. Профессиональная сфера (Королева Пентаклей): обещает практичный подход и грамотное управление ресурсами.
  3. Здоровье (Солнце перевёрнутая): указывает на лёгкую усталость, которая проступит к вечеру.

Рыбы

  1. Любовь (Король Кубков): символизирует эмоциональную стабильность в паре.
  2. Профессиональная сфера (Туз Пентаклей): предрекает выгодное предложение или финансовую прибыль.
  3. Здоровье (Смерть перевёрнутая): говорит о затянувшемся восстановлении после болезни.
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