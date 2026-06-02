Овнам необходимо проявить внимание к партнёру, а Девам — побыть наедине с собой: таро-расклад на вторник, 2 июня

Овнам нужно будет вложиться в отношения, а Девы захотят уединения. «Клопс» публикует расклад на картах таро на вторник, 2 июня, для всех знаков зодиака*.
*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.
Овен
- Любовь (Восьмёрка Пентаклей): указывает на необходимость вложить усилия в отношения. Партнёр жаждет вашего внимания.
- Профессиональная сфера (Двойка Мечей): символизирует нерешительность в выборе между двумя одинаково важными задачами.
- Здоровье (Солнце): отличное самочувствие.
Телец
- Любовь (Рыцарь Кубков): предрекает романтический жест или приятный сюрприз от партнёра.
- Профессиональная сфера (Королева Мечей): говорит о холодной, но справедливой оценке вашей работы.
- Здоровье (Луна): указывает на тревожные мысли, которые помешают засыпанию.
Близнецы
- Любовь (Шестёрка Пентаклей): символизирует хороший баланс между тем, что вы даёте партнёру, и что получаете взамен.
- Профессиональная сфера (Тройка Жезлов): обещает расширение рабочих горизонтов и новые контакты.
- Здоровье (Звезда): говорит о восстановлении сил после напряжённого дня.
Рак
- Любовь (Маг): указывает на вашу способность уладить любой конфликт одним разговором.
- Профессиональная сфера (Пятёрка Жезлов): предрекает конкуренцию, которая подстегнёт работать лучше.
- Здоровье (Сила): хорошее самочувствие.
Лев
- Любовь (Колесница): обещает стремительное развитие отношений.
- Профессиональная сфера (Семёрка Пентаклей): говорит о необходимости подождать результатов вложенных усилий.
- Здоровье (Маг): указывает на полный контроль над самочувствием.
Дева
- Любовь (Отшельник): символизирует желание побыть наедине. Лучше прямо сказать об этом партнёру, он всё поймёт.
- Профессиональная сфера (Десятка Пентаклей): предрекает стабильность и поддержку коллег.
- Здоровье (Умеренность): указывает, что вам необходимо соблюдать баланс между активными тренировками в зале и тяжёлой умственной работой.
Весы
- Любовь (Тройка Кубков): говорит о весёлом вечере в компании друзей или двойном свидании.
- Профессиональная сфера (Король Жезлов): указывает на ваше лидерство, коллеги будут готовы следовать за вами.
- Здоровье (Справедливость): символизирует необходимость честно оценить свой режим сна.
Скорпион
- Любовь (Правосудие): предрекает честный разговор со второй половинкой, который расставит всё по местам.
- Профессиональная сфера (Восьмёрка Кубков): обещает желание сменить направление, но не торопитесь с важными решениями.
- Здоровье (Башня): указывает на риск мелкой травмы.
Стрелец
- Любовь (Императрица): символизирует заботу, уют и тёплую атмосферу в отношениях.
- Профессиональная сфера (Паж Мечей): говорит о неожиданном известии, которое потребует быстрой реакции.
- Здоровье (Колесница): обещает прилив энергии.
Козерог
- Любовь (Шут): указывает на лёгкость и спонтанность. Возможны неожиданные свидания.
- Профессиональная сфера (Восьмёрка Мечей): предрекает надуманные страхи, мешающие продвижению.
- Здоровье (Жрица): символизирует необходимость проверить гормональный фон.
Водолей
- Любовь (Двойка Кубков): говорит о взаимности и гармонии. День будет идеальным для вас двоих.
- Профессиональная сфера (Королева Пентаклей): обещает практичный подход и грамотное управление ресурсами.
- Здоровье (Солнце перевёрнутая): указывает на лёгкую усталость, которая проступит к вечеру.
Рыбы
- Любовь (Король Кубков): символизирует эмоциональную стабильность в паре.
- Профессиональная сфера (Туз Пентаклей): предрекает выгодное предложение или финансовую прибыль.
- Здоровье (Смерть перевёрнутая): говорит о затянувшемся восстановлении после болезни.