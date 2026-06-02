Овнам необходимо проявить внимание к партнёру, а Девам — побыть наедине с собой: таро-расклад на вторник, 2 июня

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Овнам нужно будет вложиться в отношения, а Девы захотят уединения. «Клопс» публикует расклад на картах таро на вторник, 2 июня, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Любовь (Восьмёрка Пентаклей): указывает на необходимость вложить усилия в отношения. Партнёр жаждет вашего внимания. Профессиональная сфера (Двойка Мечей): символизирует нерешительность в выборе между двумя одинаково важными задачами. Здоровье (Солнце): отличное самочувствие.

Телец

Любовь (Рыцарь Кубков): предрекает романтический жест или приятный сюрприз от партнёра. Профессиональная сфера (Королева Мечей): говорит о холодной, но справедливой оценке вашей работы. Здоровье (Луна): указывает на тревожные мысли, которые помешают засыпанию.

Близнецы

Любовь (Шестёрка Пентаклей): символизирует хороший баланс между тем, что вы даёте партнёру, и что получаете взамен. Профессиональная сфера (Тройка Жезлов): обещает расширение рабочих горизонтов и новые контакты. Здоровье (Звезда): говорит о восстановлении сил после напряжённого дня.

Рак

Любовь (Маг): указывает на вашу способность уладить любой конфликт одним разговором. Профессиональная сфера (Пятёрка Жезлов): предрекает конкуренцию, которая подстегнёт работать лучше. Здоровье (Сила): хорошее самочувствие.

Лев

Любовь (Колесница): обещает стремительное развитие отношений. Профессиональная сфера (Семёрка Пентаклей): говорит о необходимости подождать результатов вложенных усилий. Здоровье (Маг): указывает на полный контроль над самочувствием.

Дева

Любовь (Отшельник): символизирует желание побыть наедине. Лучше прямо сказать об этом партнёру, он всё поймёт. Профессиональная сфера (Десятка Пентаклей): предрекает стабильность и поддержку коллег. Здоровье (Умеренность): указывает, что вам необходимо соблюдать баланс между активными тренировками в зале и тяжёлой умственной работой.

Весы

Любовь (Тройка Кубков): говорит о весёлом вечере в компании друзей или двойном свидании. Профессиональная сфера (Король Жезлов): указывает на ваше лидерство, коллеги будут готовы следовать за вами. Здоровье (Справедливость): символизирует необходимость честно оценить свой режим сна.

Скорпион

Любовь (Правосудие): предрекает честный разговор со второй половинкой, который расставит всё по местам. Профессиональная сфера (Восьмёрка Кубков): обещает желание сменить направление, но не торопитесь с важными решениями. Здоровье (Башня): указывает на риск мелкой травмы.

Стрелец

Любовь (Императрица): символизирует заботу, уют и тёплую атмосферу в отношениях. Профессиональная сфера (Паж Мечей): говорит о неожиданном известии, которое потребует быстрой реакции. Здоровье (Колесница): обещает прилив энергии.

Козерог

Любовь (Шут): указывает на лёгкость и спонтанность. Возможны неожиданные свидания. Профессиональная сфера (Восьмёрка Мечей): предрекает надуманные страхи, мешающие продвижению. Здоровье (Жрица): символизирует необходимость проверить гормональный фон.

Водолей

Любовь (Двойка Кубков): говорит о взаимности и гармонии. День будет идеальным для вас двоих. Профессиональная сфера (Королева Пентаклей): обещает практичный подход и грамотное управление ресурсами. Здоровье (Солнце перевёрнутая): указывает на лёгкую усталость, которая проступит к вечеру.

Рыбы