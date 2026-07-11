Под цементом прятался дельфин: веломаршрут по Светлогорску и окрестностям, где можно увидеть чудесную мозаику

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Ссылка В 2022 году на смотровой площадке в Королевском бору на Куршской косе поселились сказочные птицы из разноцветного стекла. Их авторы — Евгения и Юрий Якушкины из Зеленоградска. Юрий, аттестованный гид, совместил экскурсию на велосипеде по городам побережья с рассказом об истории калининградской мозаики.

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Ссылка Фото: Юрия Якушкина

Базовое образование у Юрия техническое, но он всегда увлекался творчеством. После встречи с будущей супругой-художницей развил способности: «Научились с Женей плавить стекло, создавать предметы. Видимо, в пространстве курорта витает что-то... Живя у моря, пропитываешься стихией. Это отражается во всём: от бытовых моментов до творчества. Бывший Раушен и Кранц во все времена гостеприимны были к художникам и скульпторам». На вопрос про целевую аудиторию авторского туристического маршрута Юрий отвечает: люди, интересующиеся искусством, самых разных возрастов. «На велосипеде лучше ощущается природа этих мест, когда перемещаемся по узким улочкам, усаженными зеленью». Поездка достаточно протяжённая: нужна хорошая физподготовка или как минимум здоровые коленные суставы. «Экскурсовод тоже устаёт, когда водит по одним и тем же маршрутам много лет, ищешь новые объекты, формы прогулок. Но спроса и дохода большого пока нет. Многие гиды, работающие на велосипедах, к сожалению, уходят с этой темы. Чаще для души катаемся».

Школа № 1 Светлогорска: Витрувианский человек Ул. Новая, 3 Здание построено в 1981 году. Украшением фасада стало мозаичное панно неизвестного автора с Витрувианским человеком — рисунком Леонардо да Винчи и формулами, где читается теория относительности Альберта Эйнштейна, закон всемирного тяготения, длина окружности, второй закон Ньютона и другие.

Фото: Алёна Михайлова

«Мозаика выполнена из панелей в технике обратного набора, выложена модулями. Обычно из тессеров — квадратиков из смальты матового, однотонного стекла — складывают рисунок лицевой стороной вверх. Отошёл художник, посмотрел — есть возможность скорректировать мозаику. Здесь же калька с эскизом нанесена в зеркальном отражении, лицевой стороной смальты вниз. Плюс — в скорости, а минус метода в том, что результат художник увидит, когда весь блок уже выложен», — рассказал Юрий.

А вы знали, что искусство мозаики пришло на Русь из Византии в X-XI веках после принятия христианства? Сначала так украшали церкви, позднее перешли на фрески. Со временем мозаичное искусство угасало, а возродил его Михаил Ломоносов. Он заново открыл рецепт варки цветного стекла-смальты и создал собственную мозаичную мастерскую».

Санаторий «Янтарный берег»: птицы, рыбы, звери Калининградский проспект, 79а На стене двухэтажного корпуса клуба-столовой размещено монументальное полотно. Работе неизвестного автора более 43 лет. Мозаика состоит из разного материала. Укладывались кусочки сразу на стену. «Интересные природные мотивы использованы: животные, птицы и рыбки. В качестве материала использовались лисичанская смальта и тессеры из серого гранита. К сожалению, до наших дней мозаика дожила не вся, утрачена верхняя часть композиции».

Фото: Алёна Михайлова

Заостровье: «Спасение дельфина» Прибрежная, 5 Мозаику советского периода обнаружили в 2024 году во время реконструкции, когда сняли декоративный фасад. Она также создана техникой обратного набора, состоит из блоков. «Благодаря случайности и команде «Наследие стен» мы видим эту красоту. Собственник магазина согласился три дня подождать, когда волонтёры, мастера-мозаичисты, отреставрируют панно. Морской мотив понятен, автор композиции неизвестен, к сожалению», — поделился гид.

Фото: Алёна Михайлова

Променад Светлогорска: нимфа в раковине Ул. Морская Фото работы из бронзы и смальты, наверное, есть в домашнем архиве всех калининградцев и многих туристов. Это своеобразный символ курорта. Немецкий скульптор Герман Брахерт подарил работу городу Раушену, в 1938 году нимфу установили в нише. В истории одного из самых заметных памятников Светлогорска было несколько реставрационных спасений. Раковина из цемента, выложенная цветной мозаикой, авторства светлогорского художника Николая Фролова — ещё одна достопримечательность на веломаршруте. «Кстати, по первоначальному авторскому замыслу божество природы должно было стоять в раковине в окружении других арт-объектов: медуз, ракушек и даже фонтанов. Но в итоге реализовали только оформление скульптуры», — рассказал гид.

Фото: Алёна Михайлова и Сергей П.

Променад Светлогорска: солнечные часы В 1974 году коллектив авторов под руководством Николая Фролова создал уникальные мозаичные солнечные часы «Зодиак».

Диск диаметром 10,1 метра имеет 12 делений — круглых домиков для Овна, Близнецов, Рака и других знаков. В центре часов — стрелка-гномон, тень от которой показывает время с точностью +/- 15 минут. Ориентирован гномон на Полярную звезду и расположен под углом 55 градусов — это широта Светлогорска. «Две тысячи лет назад, когда такая система использовалась, каждый знак зодиака чётко соответствовал одному месяцу. За это время наше положение относительно звёзд сместилось, поэтому зодиакальные созвездия не совпадают с привычными месяцами. Наши светлогорские часы за точность хода занесены в Книгу рекордов Гиннесса. В 2024 году проводилась последняя реконструкция объекта на променаде. Для этого часы полностью демонтировали и вывезли в Калининград в мастерскую, где художники заменили утраченные фрагменты. К сожалению, долгое время по мозаике ходили люди, при реконструкции доступ ограничили», — продолжил проводник «Клопс».

Фото: Алёна Михайлова

Поднявшись по лестнице из 265 ступеней, можно встретить и другие работы из смальты. Внимательные туристы специально собирают в копилку героев мозаичного пути Светлогорска.

Светлогорск: лестница с мозаичными панно Ул. Пушкина Ушастые герои украсили спуск к гостинице, где живут герои сказок Гофмана и стоит скульптура мистика. «Работа современных художников Алексея и Серафимы Москаевых облагораживает пространство, улучшает эстетику улицы. Это разновидность бесшовного мозаичного пола, полированный мрамор с цементом. И ещё одна отсылка к традициям курортного города», — пояснил Юрий.

Фото: Алёна Михайлова

В завершение велосипедной экскурсии по достопримечательностям побережья художник приглашает гостей в мастерскую в центре Зеленоградска. Там туристы пробуют самостоятельно обработать стекло.

Фото: из архива семьи Якушкиных и Алёна Михайлова

Супруги продолжают эксперименты и с другими материалами, но стекло в приоритете. Художники часто используют найденные бутылки времён Кёнигсберга, осколки фарфора, а вдохновляются аурой курортных городов и природой.