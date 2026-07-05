Ожидали, что весь город как на открытках с видами Амалиенау: чем восхитил и разочаровал Калининград семью из Тюмени

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Ссылка Семья из Тюмени впервые путешествовала по Калининградской области. Андрей, Кристина и их дети — 12-летний Мирон и 10-летняя Ксюша провели на Балтике неделю с 15 по 22 июня. О подробностях летнего отдыха гостей расспросил «Клопс».

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Ссылка Девичья фамилия немецкая, вот и потянуло в Европу Семья много путешествует, уже познакомилась с достопримечательностями Казани, Уфы, Перми, Кунгура, Владикавказа, Тобольска... В этот раз поманило на запад страны. Кристина улыбается: «Старинные улочки, тенистые парки... Интересно было увидеть всё своими глазами, а не на фото или в роликах блогеров. Тем более в родне есть немецкие корни». Экскурсионный маршрут составляла именно она. «Муж быстро устаёт от других городов, всегда домой хочет», — говорит Кристина. И это только подтверждает закономерность: женщины — двигатель туризма.

Фото: семейный архив

Если полистать ленту героев в социальных сетях, то там много фотографий с гор, тренировок по скалолазанию, прыжков с парашютом и ныряний с аквалангом. Генератором экстремальных идей часто выступает Кристина. «Альпинизм и курсы спасателей — это хобби. Дети ходили в военно-патриотический клуб, там же открыли направление для взрослых. Мы с мужем, недолго думая, записались. И с парашютами прыгали, и по горам лазили, и по пещерам, заброшкам... Увлечение супруга мотогонками началось с моего подарка — сертификата на прогулку на питбайке. Покатался разок — и через год себе купил. Потом аппетиты выросли: сменил несколько мотоциклов. Каждый раз с нетерпением ждёт весну, открывает мотосезон. Муж за рулём, жена — пассажиром». В Калининградской области супруги обошлись без экстрима: оставили приключения на следующий раз.

Фото: семейный архив

Сначала семья доехала на машине до Екатеринбурга, а уже оттуда полетела до Калининграда. Обратный путь оказался чуть тяжелее: «Пассажиров продержали в салоне полтора часа: решали вопрос с топливом. Заправили только до Санкт-Петербурга. После дозаправки полетели далее по маршруту. Изначально представляла Калининград другим. Нас предупреждали, что ожидания не оправдаются, поэтому была готова. И всё же думала, что весь город как район Амалиенау».

Фото: семейный архив

Жильё Семья заранее арендовала в Калининграде квартиру. Гости из Тюмени жильём оказались довольны: до центра на автобусе — 25 минут, чистая и уютная квартира. В день вылета рейс был ночной, и хозяин разрешил задержаться до самого вечера. Для семьи с двумя детьми апартаменты — лучшее решение: кухня под рукой и спальных мест предостаточно. Туристы решили, что в следующий раз на половину отпуска точно снимут жильё на побережье. «Моря мне хватило. Мы арендовали машину для поездок в Светлогорск и Зеленоградск. Но хотелось бы там переночевать, пожить несколько дней», — продолжила Кристина.

Калининград встретил гостей из Тюмени дождём: гуляли в разноцветных дождевиках. Экскурсий покупали немного. «По пути читали в интернете историю места, где ходили. Думаю, дети к большим экскурсиям не готовы, даже просто бродить по улицам Мирону и Ксюше было непросто. Были в недоумении, зачем ходить и разглядывать здания», — пояснила Кристина. Тем не менее семья посетила все знаковые туристические места: остров Канта, Музей Мирового океана, бывшие кёнигсбергские ворота. Тюменцы погуляли по прудам, сходили в филармонию, на электричке прокатились до Балтийска.

Фото: семейный архив

Два города, которые стоит посетить Туристы отметили Светлогорск: «Светлоёжики — прелесть. Гуляла бы и гуляла, без маршрута и цели. Архитектура курортов очень аутентична, а в том же Калининграде много современных и советских построек». Гости запомнили красивые леса и луга, встречавшиеся по дороге необычные деревья «будто с шариками на ветвях».

Фото: семейный архив



Готовясь к поездке, Кристина наталкивалась на оценки и комментарии про Балтийск как серый и неприметный город. «Нам он понравился, — не соглашается она. — Чувствуется какая-то мощь. Балтийская коса позволила погулять по бескрайнему берегу и пособирать янтарь, несмотря на дождь».

Что удивило? 1. Туалеты. «У нас в городе они бесплатные. Здесь по-другому».

2. Небольшое разочарование ожидало туристов на Куршской косе: вместо пустынных пейзажей встретили толпы туристов и заполненные стоянки. Но представление о заповедной зоне всё же получили. «Не знаю, как правильно описать свои чувства: ожидала другого. Но это моя вина: надо было побольше почитать, изучить, хотя бы фото посмотреть, а потом уже ехать. Представляла песчаные дюны, по которым можно побегать, море. А оказалось совсем не так. Балтийская коса в этом плане больше оправдала эти ожидания». 3. Заезжал семейный квартет и на сыроварню с дегустацией. «Рассчитывали, что нам покажут процесс изготовления, проведут по цехам. А получили рассказ и дегустацию. Хотя продукция очень вкусная». 4. «Немного напряглись от частого гула истребителей», — рассказали туристы. В Балтийске наткнулись на места, куда военные не пустили. 5. Гости рассказали, что в их родном городе интернет часто глушат: «В Калининграде, окружённом недружественными странами, всё отлично работает». 6. Попробовали на косе лепёшки «с вороной». «Сначала настороженно к ним отнеслись, оказались вкусные. Муж заказал в кафе цепеллины, если честно — не зашли. А вот сыры, вяленая корюшка, пиво, запечённый марципан, конфеты с маскарпоне... Вспоминаю, и слюнки текут», — поделилась сибирячка. 7. «В Калининграде добрались до старого кладбища Кёнигсберга, немного поплутали и разочаровались. Не ожидали, что окажется таким заброшенным. В итоге вернулись тем же путём, что и зашли в лесопарковую зону, чтобы окончательно не заплутать».

Фото: семейный архив

Что понравилось детям? Обычно родители планируют для отпрысков отдельные развлечения. В этот раз посчитали, что сын и дочь достаточно взрослые. Но, как призналась Кристина, «наполеоновские планы обойти весь Калининград в отведённое время дались детям тяжело»: «Долго были под впечатлением от зоопарка, порадовались свободно гуляющим по территории цесаркам и наскакались с козочками. Понравились прогулки по ночному городу, квесты по поиску хомлинов и котиков. Море просто никого не отпускало, даже такое холодное. Ещё запомнились закаты из окна квартиры». Из-за опоздания на паром вынужденной, но захватывающей стала прогулка на катере с Балтийской косы.

С местными жителями гости из Тюмени контактировали мало. Запомнилась продавщица в супермаркете. В съёмной квартире путешественники случайно разбили бокал, нашли его на сайте магазина, а на полках — нет. Женщина вошла в ситуацию, отыскала на складе один-единственный оставшийся бокал: «Чудо просто! Не поленилась, не махнула на нас рукой!»

Бюджет поездки Билеты на самолёт туда-обратно обошлись примерно в 70 тысяч рублей.

Аренда квартиры в Калининграде за 7 дней — 25 тысяч рублей.

Траты на кафе и продукты составили около 20 тысяч.

Экскурсии — 7 тысяч.

Проезд + аренда автомобиля — 9 тысяч.

Сувениры и подарки — 5 тысяч.